Daniel Muñoz es notificado por Nottingham Forest: primera gran noticia que resuena en la Selección Colombia

Comienza una nueva temporada en la Premier League de Inglaterra con Daniel Muñoz como gran protagonista. El lateral de la Selección Colombia cambió de equipo tras el Mundial 2026 y ahora se consolida como uno de los compatriotas de mejor rendimiento en una de las mejores ligas del mundo.

En días pasados, Daniel Muñoz resonó en el mundo luego de su fichaje por el Nottingham Forest tras varias temporadas de magnífico rendimiento en el Crystal Palace. El club, que ahora es dirigido por Oliver Glasner, quien conoce al jugador, confió en las capacidades ofensivas del lateral colombiano tras el Mundial 2026 y lanzó una oferta que lo convenció.

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Precisamente, la primera gran noticia que recibió Daniel Muñoz fue sobre su primera titularidad, en el partido por la cuarta fecha de la Premier League, en la que Nottingham Forest enfrenta al Aston Villa en Birmingham (Villa Park). El jugador de Amalfi (Antioquia) aparece en una línea de cinco, haciendo de carrilero.

Es decir, Daniel Muñoz aparece en un esquema 3-5-2, movimientos tácticos que venía trabajando desde el Crystal Palace con Glasner al mando. El jugador colombiano era la tecla que necesitaba el entrenador en el Nottingham Forest para activar su plan de trabajo con carrileros por las bandas, más que con laterales.

Daniel Muñoz en el Nottingham Forest Foto: Nottingham Forest

De esta manera, Dani Muñoz se coloca casi de frente al arco contrario, explotando mucho más sus cualidades ofensivas y atacando el espacio para tocar la línea de fondo y asistir o mandar diagonal hacia adentro y rematar cruzado. El plan táctico le coloca en una posición donde puede ganar la espalda de sus marcadores y sorprender como un extremo o delantero adicional.

La millonada que gana Muñoz en el Nottingham Forest

Cabe recordar que el Nottingham Forest pagó una cifra de 27 millones de euros para quedarse con el jugador de la selección Colombia. Muñoz firmó por tres temporadas, por lo que estará allí hasta mediados de 2029, pero también tiene un aumento salarial.

Formación contra el Aston Villa Foto: Nottingham Forest

También se conoció el dinero que ganará el futbolista en esta nueva etapa. Vale resaltar que el lateral ganaba alrededor de 2.7 millones de dólares por temporada en Crystal Palace, pero desde esta campaña pasará a cobrar más de 3 millones anuales de salario.

Así, el jugador tendrá un aumento importante en cuanto al dinero que le ingresará a nivel de clubes, además de vivir una nueva experiencia en Inglaterra que le deja las puertas abiertas en la Selección Colombia.