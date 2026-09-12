Modelo Hasli Jáuregui denuncia agresión física por parte de su pareja; video es tendencia en redes sociales

La modelo y creadora de contenido Hasli Jáuregui denunció públicamente a su pareja luego de un posible episodio de violencia ocurrido el pasado 10 de septiembre en Bogotá.

Aterrador hallazgo en la vía al Llano: conductor llevaba dos mujeres muertas al interior de un carro

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre usuarios y personas cercanas a la joven.

En la grabación se observa una confrontación entre la pareja en un espacio público. De acuerdo con los reportes publicados, el hombre se acerca a Jáuregui y se presenta una secuencia de agresiones físicas, mientras ella intenta protegerse.

#URGENTE. Sujeto llamado Santiago Pardo quedó captado por cam/seguridad agrediendo salvajemente a su pareja sentimental, la modelo Hasli Jáuregui, en vía pública de Bogotá. Hechos ocurridos el pasado 10SEP; tras el ataque, la víctima ha recibido intimidaciones y teme por su vida. pic.twitter.com/8ClgALm0oP — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 11, 2026

Las imágenes permitieron conocer parte de lo ocurrido, aunque la propia modelo sostiene que el video representa solamente una fracción de las situaciones que habría experimentado durante su relación.

Tras la difusión del material, Jáuregui decidió hablar públicamente sobre el caso y solicitar ayuda. Según su testimonio, los problemas con su pareja no se limitarían al episodio registrado por la cámara, pues también habría enfrentado comportamientos relacionados con violencia psicológica, intimidaciones y amenazas.

“Las cosas que ustedes están viendo, eso no es ni el 20 % de todo lo que pasó. Él ya ha tenido actitudes superagresivas, superamenazantes conmigo. Yo hago Only, para nadie es un secreto que yo hago Only. Para las personas que ven mi contenido, son personas externas a mí”, señaló la creadora de contenido.

El caso de violencia contra modelo. Foto: Tomado de @ColombiaOscura

Otro de los aspectos señalados por la modelo está relacionado con su actividad profesional como creadora de contenido para adultos. Jáuregui manifestó que su pareja habría utilizado fotografías privadas relacionadas con su trabajo para enviarlas a personas de su entorno familiar. La situación, según su relato, habría incrementado el conflicto y afectado su privacidad.

Dramático testimonio de mujer que se despertó de la anestesia cuando era operada por dos falsos médicos: “Me metieron un trapo en la boca para que no gritara”

Jáuregui aseguró además que, después del episodio, ha tenido preocupación por posibles intimidaciones y por su seguridad. Por esta razón, hizo un llamado para recibir acompañamiento institucional y que su denuncia sea atendida.