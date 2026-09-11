Ana Lucía Pineda, primera dama, reaccionó y envió mensaje a Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, por sentido tema

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa del presidente Abelardo De La Espriella, volvió a despertar comentarios en redes sociales después de compartir una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Pineda suele utilizar sus plataformas digitales para mostrar algunos aspectos de su vida cotidiana, pero en esta ocasión su mensaje tuvo un tono especialmente emotivo.

La publicación apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía acompañada de un mensaje en el que dejó conocer su posición frente a una situación relacionada con una reconocida personalidad de la farándula nacional.

Se trató de Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, quien ha estado trabajando de la mano de Taliana Vargas para mover iniciativas que ayuden a Cali tras el terremoto del 10 de agosto.

La celebridad movió sus influencias, equipos e ideas para crear Vístete de Esperanza, vístete de Colombia, con la cual busca aportar a la ciudad golpeada por la tragedia.

“Un día como hoy se quedará por siempre grabado en mi alma. Vístete de Esperanza, vístete de Colombia”, escribió en un post, donde se le ve posando con dos niñas.

Ana Lucía Pineda tomó la palabra y subió la postal, enviándole un mensaje a la modelo por estas labores que seguía realizando. Sus palabras movieron fibras, destacando el trabajo entre mujeres que había en esta coyuntura, desde el gobierno actual.

“Gracias, Adriana Arboleda, por liderar esta campaña que devuelve amor, dignidad y esperanza a nuestros hermanos damnificados por el terremoto”, escribió en el post, donde aplaudió la entrega que había por Cali y las zonas afectadas.

Mensaje de la primera dama a Adriana Arboleda Foto: Instagram @analu_pineda

El contenido rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes se interesaron por conocer el motivo detrás de las sentidas palabras de la primera dama.