El elegante atuendo que lució Ana Lucía Pineda, primera dama, en la visita de Marco Rubio y su esposa: es diseño colombiano

El pasado 8 de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitó Colombia como parte de la agenda de trabajo que adelantaría con el Gobierno actual. El estadounidense tuvo una serie de reuniones clave, las cuales fueron foco de reacciones.

Ana Lucía Pineda, primera dama, subió una fotografía y dejó un sentido mensaje a Abelardo De La Espriella en medio de sus labores

El funcionario estadounidense aprovechó su intervención para referirse al presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, de quien aseguró tener un amplio conocimiento. Según afirmó, conoce “muy bien” al mandatario y destacó la relación que mantiene con Estados Unidos, al señalarlo como un aliado del país norteamericano.

Ambos pudieron compartir y posar ante los focos mediáticos, y llamaron la atención durante los momentos en los que se les vio en compañía de sus esposas, Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, y Jeanette Dousdebes Rubio.

Pese a que la atención estuvo en todo momento en las reuniones y los diálogos que se iban a tratar en el sector político e internacional, muchos elogiaron la aparición de la esposa de Abelardo De La Espriella, quien llamó la atención por su atuendo en este encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo que se observó, Pineda fue blanco de comentarios y reacciones por el atuendo que eligió para asistir a esta cita. La mujer destacó por el atuendo que lució, de estilo elegante y sencillo.

Según quedó registrado, la primera dama eligió un traje de una marca colombiana, el cual constaba de dos piezas sueltas y con textura de encaje. El color era claro y con estampado, mientras que la blusa tenía mangas abullonadas y un escote con lazo.

En cuanto a la falda, la parte superior era ceñida al cuerpo, mientras que la parte inferior de la prenda era suelta y asimétrica.

Este conjunto es de la diseñadora Liliana Meza, quien denominó esta creación Laia.