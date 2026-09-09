Preocupación por José Miel: exparticipante de ‘La casa de los famosos’ terminó en el hospital

José Miel, cantante y actor que hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una publicación desde una clínica.

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El artista apareció en silla de ruedas, con una bata hospitalaria y la cabeza completamente rapada, una imagen que llamó la atención de quienes siguen su carrera.

La fotografía y el video fueron publicados en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 160 mil seguidores y aunque no explicó las razones por las que se encontraba en el centro médico, acompañó el contenido con un mensaje que dejó varias preguntas entre sus admiradores.

“Gracias Dios. Gracias a la vida. Gracias Ángel”, escribió el artista junto a la publicación.

Hasta ahora, José Miel no ha entregado información sobre lo que ocurrió ni ha confirmado si atraviesa algún problema de salud. Por esta razón, sus seguidores han preferido dejarle mensajes de apoyo mientras esperan que sea él mismo quien aclare la situación.

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La publicación también generó reacciones entre algunos de sus colegas y amigos del mundo del entretenimiento. Una de las primeras en escribir fue la actriz Zulma Rey, quien incluso preguntó si su apariencia podía estar relacionada con algún nuevo personaje o proyecto artístico.

“Amor mío es un personaje nuevo?? Estás bien!! Te amamos”, comentó la actriz.

También se pronunció Lorena Meritano, reconocida por su trayectoria en televisión y por haber hablado públicamente de su experiencia enfrentando el cáncer. La actriz le dejó un mensaje de solidaridad al cantante: “Mucho amor”.

Por el momento, no hay mayores detalles sobre su estado ni sobre el motivo de su permanencia en la clínica. Sin embargo, muchos de sus fans esperan que se trate de un proyecto actoral o un nuevo personaje y que no estépasando por una situación compleja a nivel de salud.