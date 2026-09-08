Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el miércoles 9 de septiembre

Cada día, miles de personas participan en juegos de azar, arriesgando su dinero con combinaciones numéricas que, de ser correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Por esta razón, muchos esperan las recomendaciones de Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente fallecido en 2019, cuyo legado sigue vigente gracias a sus familiares, quienes mantienen actualizados a sus seguidores.

Walter Mercado: números de la suerte del 8 de septiembre para todos los signos

Para el miércoles 9 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Su necesidad de sentirse libre aumentará y tendrá mayor claridad sobre aquello que realmente le genera felicidad. Seguir sus intereses también podría abrirle nuevas posibilidades económicas.

Números de suerte: 9, 10, 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Una etapa de crecimiento comienza para Tauro. Aunque algunos acontecimientos no salgan exactamente como esperaba, podrían terminar llevándolo hacia mejores oportunidades. La paciencia será clave para avanzar con mayor seguridad hacia sus objetivos.

Números de suerte: 18, 33, 14.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor cobra especial importancia. Quienes están solteros podrían conocer a alguien que transforme positivamente su vida sentimental, mientras que las relaciones que comiencen durante este periodo tendrían posibilidades de consolidarse.

Números de suerte: 42, 36, 6.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La curiosidad por temas espirituales podría crecer considerablemente. Cáncer tendrá oportunidades para poner en marcha diferentes proyectos, aunque deberá analizar cuidadosamente las personas con las que decida asociarse o trabajar.

Números de suerte: 49, 5, 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El talento artístico de Leo tendrá un papel destacado. Podrían aparecer oportunidades inesperadas para demostrar sus capacidades y transformar situaciones negativas en experiencias favorables.

Números de suerte: 10, 2, 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tendrá mayor libertad para expresar sus opiniones y decir lo que piensa, aunque será importante hacerlo con tacto para evitar conflictos innecesarios.

Números de suerte: 23, 19, 7.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las predicciones invitan a Libra a actuar con honestidad y evitar promesas que no pueda cumplir. Las ambiciones excesivas podrían terminar jugando en su contra, por lo que será mejor concentrarse en demostrar sus cualidades con hechos.

Números de suerte: 3, 24, 45.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Nuevos desafíos profesionales podrían aparecer en el camino de Escorpio. El esfuerzo realizado comenzará a ser reconocido y también podría presentarse una mejora económica que le permita resolver compromisos pendientes.

Números de suerte: 4, 1, 39.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones familiares podrían poner a prueba la paciencia de Sagitario. Algunas personas podrían intentar aprovecharse de su disposición para ayudar, pero las experiencias del pasado le permitirán reconocer estas situaciones y proteger su tranquilidad.

Números de suerte: 15, 26, 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio tendrá que encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar personal. Además del trabajo, será importante reservar tiempo para el amor y para compartir con alguien que aporte alegría y tranquilidad a su vida.

Números de suerte: 19, 22, 31.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Controlar el temperamento será fundamental. Una reacción impulsiva podría generar conflictos innecesarios y quitarle energía para asuntos más importantes. Además, podrían salir a la luz secretos relacionados con amigos o familiares.

Números de suerte: 11, 25, 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis entrará en una etapa de transformación. Las experiencias difíciles del pasado le habrían dejado importantes aprendizajes y ahora tendrá una visión más realista de su entorno. El reto estará en recuperar sus sueños sin perder de vista la realidad.

Números de suerte: 38, 29, 43.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico