Álvaro Montero y Boca Juniors enfrentan demanda de Vélez: la AFA alista veredicto oficial, sanciones y multas

Boca Juniors vive días de locura en Argentina y Sudamérica luego de superar de forma agónica a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina y recientemente ganarle 1-0 a Sao Paulo en la Copa Sudamericana. En el torneo doméstico, se hizo sentir el poder salvador del arquero Álvaro Montero, quien con dos espectaculares atajadas en la tanda de penaltis fue el héroe de esa noche.

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El guajiro, portero clave en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, se vistió de héroe en la definición por penales tras el 0-0 y llevó al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina, cuando más necesitaba de un revulsivo para no fracasar en el torneo. Al final, se impusieron 4-3 ante un Vélez Sarsfield que ahora demandó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Todo tiene que ver con la cantidad de jugadores extranjeros que se podían utilizar durante el partido y parece que Boca infringió la norma al colocar más futbolistas de los permitidos. Vélez, al percatarse de la situación, alistó la documentación y ya presentó las pruebas ante el Tribunal de la AFA, que tendrá que definir el resultado final en los próximos días.

Según el documento que filtró TyC Sports, Vélez solicita que se declare “alineación indebida” y se sancione al club xeneize con derrota por “retirada o renuncia”. Esto, por superar el número de jugadores extranjeros dentro del campo de juego.

Según el reglamento del fútbol argentino, más allá de que un equipo pueda tener hasta seis extranjeros inscritos en su plantel, solo cinco pueden ser utilizados en un mismo partido. Al revisar los datos del juego en el que Montero fue la figura, Boca se excedió y cruzó el límite establecido por la norma, por lo que Vélez se ilusiona con una victoria por escritorio.

La AFA podría castigar a Boca Juniors

Y es que Vélez también suma que “se registre el resultado de Vélez 3-0 Boca, conforme a los artículos 18.2, que es el de la alineación indebida, y 26.1 del Código Disciplinario”.

En los descargos, Vélez agrega que no existe en el reglamento de la Copa Argentina una “excepción” para que se amplíe el cupo de extranjeros. Por esa razón, se tendría que regir el límite descrito de cinco habilitados foráneos.

Asimismo, dice que se deje “sin efecto” la clasificación por penales donde Montero fue la figura y se decrete el 3-0 a su favor.

Álvaro Montero con Boca Juniors Foto: Getty Images

Ángel Romero (en la suplencia), Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia son los jugadores extranjeros que Boca usó en la noche en Liniers.

Vélez intenta tumbar la defensa de Boca

En los alegatos ante la AFA, Boca podría persuadir diciendo que el paraguayo Romero no sumó minutos en el partido y estuvo en los suplentes, pero está claro que la infracción iría desde el momento de la confección de la nómina y ahí el futbolista extranjero fue inscrito. Vélez se anticipa a esta posible defensa.

“La alineación indebida no debe confundirse con participación efectiva en el juego”, dice Vélez en el documento.

“La primera se refiere a la indebida integración del equipo en un partido oficial; la segunda constituye una forma de intervención material en el desarrollo del encuentro”, agrega Vélez en su ponencia.

La balota de Villa que le podría servir a Boca

Por otra parte, otra carta que podría salvar a Boca es Sebastián Villa. Vale resaltar que el volante colombiano tuvo residencia argentina, pero en estos momentos dicho documento está vencido y hasta octubre podría ser renovado. Que figure ‘en trámite’ podría funcionar.

Las sanciones para Boca no se harán esperar, pero el hecho de que Romero no haya jugado y que Villa esté en trámite de la residencia podría salvar al club de alguna modificación en el resultado final. Las multas económicas no faltarán, seguramente. El 17 de septiembre habría veredicto oficial.