Boca Juniors y Montero sacan leve ventaja en La Bombonera y se ilusionan con las semifinales de Sudamericana

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors fue local en La Bombonera ante el Sao Paulo de Brasil. El xeneize pudo demostrar su casta copera tras ganarle por la mínima diferencia al gigante paulista. El portero colombiano Álvaro Montero fue titular, mientras que Sebastián Villa sumó minutos en la segunda parte.

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Un gol de Miguel Merentiel al minuto 52 fue suficiente para que Boca pudiera sacar una leve ventaja en su propia cancha e intentar redondear su pase a las semifinales en el mítico Morumbí de Sao Paulo la próxima semana. El atacante paraguayo anotó en el momento ideal en un juego que estaba destinado al 0-0.

Y es que Sao Paulo poco pudo poner en aprietos a Montero en el arco. Solo se registra una gran atajada en la primera parte cuando el juego navegaba el 0-0 al minuto 16. Un cabezazo de Luciano fue desviado por el guajiro al tiro de esquina tras espectacular gesto a mano cambiada.

Ya en la segunda parte, en las pocas que tuvo Sao Paulo, se registró un remate cruzado en que el Montero atajó sin problemas en dos tiempos. De resto, Boca logró administrar el marcador, no pasó apuros con Álvaro en el arco, aunque faltó un poco más de claridad para buscar el segundo y así ir a Brasil con más tranquilidad.

Montero durante el partido contra Sao Paulo Foto: Getty Images

Pese a que faltó más agresividad en el ataque y hubo poco riesgo en las porterías, Boca fue de menor a mayor en los 90 minutos y sacó una diferencia que sin ser amplia, sí le permite subirse en una posición de ventaja en el Morumbí, donde no tendrá margen de error y Sao Paulo saldrá a intentar empatar la serie lo más pronto posible.

Santa Fe y Vasco miran de reojo

Cabe recordar que el ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre Santa Fe y el brasileño Vasco da Gama, que igualaron sin goles en Bogotá a primera hora.

El club bogotano fue local en la ida, pero el palo, el VAR y las buenas atajadas del portero de Vasco, impidieron la apertura en el marcador. Franco Fagúndez estrelló un balón en el travesaño, mientras que dos cabezazos en tiros de esquina las logró detener Léo Jardim.

La vuelta de la serie Sao Paulo vs. Boca se disputará el próximo 15 de septiembre en el Morumbí (7:30 p.m.).