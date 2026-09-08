Problemas en el vuelo de Independiente Medellín a Pasto: aterrizajes fallidos y medida de último momento

Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado oficial, este martes 8 de septiembre, donde anunció que tuvo problemas con el vuelo de su delegación a Pasto.

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Cabe recordar que Pasto y Medellín jugarán este miércoles, 9 de septiembre, por los octavos de final de la Copa BetPlay. El duelo será a partir de las 8:10 p.m., es a juego único, y quien gane clasificará a los cuartos, donde enfrentará a Atlético Nacional.

Sin embargo, por los problemas de Independiente Medellín este martes, el itinerario del elenco poderoso cambió. De hecho, por seguridad, tomaron una decisión de último momento.

Independiente Medellín no pudo aterrizar en Pasto y tuvo que regresar a Cali

“Tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali. El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto para el juego de Copa”, afirmó Independiente Medellín en un comunicado oficial.

[🔴🔵] Tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali.

El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto para… — DIM (@DIM_Oficial) September 8, 2026

La expectativa está en que la delegación del Medellín pueda llegar en óptimas condiciones a Pasto, sin problema alguno y con la posibilidad de jugar ante Pasto en el estadio Departamental Libertad.

La noticia se ha vuelto rápidamente el eje central de información entre la prensa deportiva y los aficionados. El aeropuerto de Pasto, históricamente, ha sido uno de los más complejos en Colombia.

Los convocados del Independiente Medellín para el partido ante Pasto

Luis Amaranto Perea, técnico del Deportivo Independiente Medellín, convocó a 20 jugadores para el partido contra Pasto. Es decir, además del staff técnico, más los demás integrantes de la institución poderosa, la lista de jugadores que estaba en el vuelo es extensa.

[🔴🔵] Grupo de viajeros para el juego de octavos de final de la Copa Colombia, presentados por JFK Cooperativa Financiera. pic.twitter.com/f3HH1WMkDL — DIM (@DIM_Oficial) September 9, 2026

Figuras como Juan Fernando Quintero, Frank Fabra y Didier Moreno hacen parte de la lista de convocados. El elenco poderoso va con todo por una ansiada clasificación.

De momento, sobre el vuelo, no se tiene más información. Se esperan más detalles con el pasar de las próximas horas.