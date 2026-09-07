¿Contra quién jugará Atlético Nacional en cuartos de Copa BetPlay? Enfrentaría a histórico rival

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, Atlético Nacional goleó y eliminó al Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa BetPlay. Un 3-0 a favor del cuadro antioqueño, en el estadio Atanasio Girardot, le dio el pase a los cuartos de final.

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En el clásico de verdes, el que dominó fue el de Antioquia. Atlético Nacional celebra su pase a la siguiente ronda de la Copa BetPlay, torneo donde es vigente campeón y quiere seguir ganando el trofeo.

Nacional celebra la victoria ante el Cali Foto: Atlético Nacional

Cabe recordar que Dimayor modificó el formato de eliminación directa en Copa BetPlay, pues ya no se juega a ida y vuelta, sino que los equipos se ven a partido único y el que gane, avanza a la siguiente ronda.

Es decir que ese 3-0 a favor de Nacional le es suficiente para instalarse entre los mejores ocho de la competencia. Ahora bien, el cuadro verdolaga tendría un rival de peso en los cuartos de final, si los resultados así lo permiten.

¿Contra quién jugará Atlético Nacional los cuartos de final de la Copa BetPlay?

Contra el ganador de la llave de octavos de final entre Deportivo Pasto y el Deportivo Independiente Medellín. Eso quiere decir que, si el poderoso vence al volcánico, habrá clásico paisa en cuartos de final.

Para conocer si se va a dar o no, hay que esperar a que Medellín y Pasto jueguen su respectivo partido. Será este miércoles, 9 de septiembre, en el estadio Departamental Libertad y a partir de las 8:10 p. m.

¡𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗰𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👏⚽



Así van las llaves de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2026 🏆#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/gaE6EOtxEt — DIMAYOR (@Dimayor) September 8, 2026

Hay un interés particular en que Medellín y Nacional se enfrenten en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. Más allá de que sea uno de los clásicos más importantes del país, ambos vienen de disputar, justamente, la gran final de la Copa BetPlay 2025.

Eso quiere decir que habría un aire de revancha para Medellín o que Nacional ratificaría su supremacía en un torneo que sabe jugar y ganar bastante bien.