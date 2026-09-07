Los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez para la clasificación de Nacional en la Copa Betplay

Triunfo fundamental y contundente en el proceso de Lucas González en Atlético Nacional, pues la Copa Betplay es del dominio absoluto del club verdolaga y se presenta como el máximo campeón en este certamen. Con goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez, el gigante antioqueño le pasó por encima al Deportivo Cali.
Y es que una eliminación prematura no caería nada bien en Nacional. El técnico Lucas González alejó esos fantasmas en los octavos de final y el joven entrenador le ganó el pulso al venezolano Rafael Dudamel para seguir con vida. Con un contundente 3-0, Deportivo Cali quedó fuera y ahora solo se mentaliza en la Liga.
El primer gol lo marcó Alfredo Morelos en el primer tiempo tras una gran jugada de ataque con varios toques casi de memoria. Sinfonía, precisión y triangulación clave de Juan Rengifo con Edwin Cardona, para abrir la cancha y Andrés Román controló, le dejó el balón al ‘Búfalo’ que solo tuvo que acomodar la pelota para el 1-0.
⚽🟢 ¡Golazo de Atlético Nacional! ¡Gran jugada colectiva que terminó en la definición de Morelos en #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/38VCi55W9B— Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026
Con el 1-0, Atlético Nacional mostraba dominio en el Atanasio Girardot y parecía que era cuestión de tiempo para alargar la ventaja. El segundo tanto fue obra de un hombre de la casa, Marlos Moreno, quien se hizo presente en el marcador tras un lindo centro de Andrés Sarmiento al 55′.
⚽🟢 ¡Gol de Marlos Moreno! ¡Aumenta la ventaja Atlético Nacional contra Deportivo Cali!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/0cFpYot726— Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026
De esta manera, Atlético Nacional colocó el 2-0 y ratificó su ganas de clasificación ante un Deportivo Cali impedido para hacer daño en la portería de Franco Armani, pues solo generó una opción de peligro apenas comenzando el juego que se fue desviada.
⚽🟢 ¡Goleada y clasificación de Atlético Nacional! ¡Gran definición de Samuel Velásquez para poner el 3-0 y asegurar el paso en #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/LKzKMosOPK— Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026
Por si fuera poco, el tercero lo anotó Samuel Velásquez y así se logró un 3-0 para postularse como gran candidato al título.
Todo definido a partido único
Cabe recordar que los octavos de final de Copa Betplay fueron reducidos en su calendario a partido único debido al terremoto que sufrió el país en el mes de agosto. Este desastre natural paralizó las actividades en el fútbol colombiano y este torneo restó un juego y por eso en el Atanasio Girardot hubo clasificado tras 90 minutos.
Tras esta llave, solo queda por jugarse América de Cali vs. Deportivo Pereira, Real Cundinamarca vs. Inter de Bogotá, Millonarios vs. Barranquilla, Independiente Medellín vs. Pasto, Once Caldas vs. Alianza FC y el ganador de Santa Fe vs. Unión Magdalena que jugará ante Fortaleza, par completar los cuartos de final. Nacional y Llaneros de Villavicencio son los primeros clasificados.