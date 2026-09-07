Los tres refuerzos que llegan a Santa Fe para enfrentar la serie contra Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana

Santa Fe sigue con el sueño de la Copa Sudamericana y se alista para encarar los cuartos de final con mucho optimismo de por medio luego de eliminar a River Plate en los octavos cuando menos era favorito en el Monumental de Buenos Aires. En la antesala de la serie que dejará un clasificado a semifinales, el ‘León’ dio la sorpresa e inscribió tres jugadores más que reforzarán la nómina para el torneo internacional.

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Santa Fe no le quita los ojos de encima a Vasco Da Gama, un tradicional club de Río de Janeiro que sueña con la clasificación a semis pero que se presenta en un complicado momento deportivo, pues pelea por alejarse del descenso en el Brasileirao, que es su principal dolor de cabeza. El club brasileño mirará qué puede pescar en Bogotá con una nómina mixta.

Por su parte, Santa Fe empieza a saltar en el favoritismo, se aleja del fantasma del empate ante Fortaleza y tendrá toda la nómina titular a su disposición para sacar la ventaja necesaria en goles y así enfrentar la vuelta con más ventaja en Brasil. Comenzando por Hugo Rodallega, el técnico Pablo Repetto confía en hacer una buena presentación.

Entre la convocatoria de jugadores, Pablo Repetto presenta algunas novedades, comenzando por la inscripción de tres futbolistas más que refuerzan el grupo y dan posibilidad de más variantes en la Copa Sudamericana. Santa Fe no quiere dejar nada al azar y por eso se la juega con estos futbolistas.

Santa Fe inscribe tres jugadores para enfrentar a Vasco

Ante algunas lesiones, dar variantes a algunos otros jugadores y tener revulsivos en el ataque, Santa Fe se la jugó con tres futbolistas que pueden ser considerados como refuerzos para no darle ventajas a Vasco Da Gama. El primer jugador que aparece en lista es el de Ewil Murillo, un volante central muy querido por la afición de Santa Fe y que desea verlo con más minutos en este semestre.

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026 Foto: Colprensa

El otro es Emerson Rivaldo Rodríguez, un volante ofensivo recién llegado a Santa Fe, que se estrenó con un golazo en el clásico ante Millonarios. Sus labores como extremo pueden ser útiles en Santa Fe para sorprender a la defensa brasileña.

Por último, Juan Daniel Espitia, arquero que pertenece a la institución, fue pedido de inmediato desde Patriotas Boyacá apenas se lesionó Andrés Mosquera Marmolejo y así será el suplente de Weimar Asprilla en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el partido Santa Fe vs. Vasco?

El partido de ida entre Santa Fe y Vasco, por los cuartos de la Copa Sudamericana, será transmitido en exclusiva por DSports (DGO) en su señal principal.

El pitazo inicial quedó programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) y 7:00 de la noche (hora de Brasil).