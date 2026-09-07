Independiente Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este martes se disputará el partido de ida en Bogotá y la próxima semana terminará la serie en el Estadio São Januário de Río de Janeiro.

El cuadro cardenal, dirigido por Pablo Repetto, viene de eliminar a River Plate en el Monumental, un resultado inesperado que encendió la ilusión de la hinchada.

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Sumado a eso, Vasco da Gama viene con una importante serie de bajas por decisión técnica, lesión y suspensión. Entre las ausencias sensibles se encuentran los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, que no vendrán a Bogotá por determinación del entrenador Pedro Emanuel.

A pesar de esa decisión, Santa Fe no se confía y pondrá lo mejor que tiene para sacar el resultado en condición de local. “El equipo que nos importa somos nosotros. Estamos llenos de confianza para enfrentar a cualquier equipo”, dijo el uruguayo Franco Fagúndez.

Aunque el pitazo inicial en El Campín está programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), el conjunto cardenal espera acompañamiento masivo de sus hinchas en una instancia definitiva de la Copa Sudamericana.

El pronóstico de la inteligencia artificial

Entre los expertos hay un leve favoritismo para Vasco da Gama; sin embargo, Santa Fe ya dio un batacazo en esta Copa Sudamericana y quiere repetir la dosis ante el ‘Gigante da Colina’.

ChatGPT dice que clasificará Santa Fe

“Aunque Vasco da Gama parte con una leve ventaja estadística, la proyección no ve una diferencia determinante entre ambos equipos”, asegura ChatGPT. “El factor que puede inclinar la balanza es precisamente el primer partido. Si Santa Fe consigue una ventaja de dos goles en Bogotá, sus posibilidades de clasificación crecerían considerablemente”.

Según la IA, Independiente Santa Fe clasificará con un marcador global de 2-1 a favor.

Franco Fagúndez fue pieza clave en los octavos de final ante River Plate Foto: Getty Images

Gemini ve ganador a Vasco da Gama

Gemini, por su parte, pronostica una victoria de Vasco da Gama. “Apoyados en el rendimiento arrollador que mostraron al certificar un 4-1 global ante Olimpia en la ronda previa, el Gigante de Colina eleva su efectividad de local a un 62 %”, indicó la IA.

El marcador global, según Gemini, terminará 2-1 a favor de Vasco. Aunque Santa Fe ganaría el partido de ida, los brasileños conseguirían remontar en el duelo de vuelta.

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Grok se decanta por Santa Fe

“Los modelos de inteligencia artificial aplicados al fútbol —que combinan datos de rendimiento reciente, xG (goles esperados), forma local/visitante, historial continental, fatiga por calendario y factores contextuales como la altitud de Bogotá— proyectan una serie equilibrada, pero con matices claros”, dice Grok.

Según su pronóstico, Independiente Santa Fe saldrá ganador en la ida y logrará mantener la diferencia en el partido de vuelta. “Si el León logra anotar de visitante, las chances de clasificación colombiana suben notablemente”, sentenció la IA.