Néstor Lorenzo se lamenta: jugador clave se lesionó y es duda para los amistosos de Colombia

En pocos días, Néstor Lorenzo entregará su primera convocatoria tras renovar contrato como DT de la selección Colombia. A finales de este mes, la Tricolor disputará tres amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

Harry Kane salió en defensa de Luis Díaz: esto dijo tras las críticas contra el colombiano

La expectativa es que se sumen varios nombres nuevos al proyecto. En carpeta hay opciones como Kevin Viveros, Jhohan Romaña, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo o Jhon Solís, quienes no tuvieron la oportunidad durante el proceso al Mundial 2026.

Solís, por ejemplo, se viene destacando en el Birmingham City de la segunda división de Inglaterra y suma una buena cantidad de minutos. El problema es que sufrió una lesión repentina y está en duda para llegar a los amistosos de Colombia.

“Solís sufrió una lesión justo al final del partido contra el Southampton”, indicó el técnico Chris Davies. “Es pronto para saberlo, pero podría tardar una semana o diez días en volver. Tendremos que ir viendo su evolución día a día”, sentenció.

En el club inglés ha disputado 24 partidos oficiales para un total de 1.737 minutos. Jhon Solís ha sido elogiado por la prensa británica, al punto de calificarlo como uno de los mejores jugadores del Championship.

La esperanza es que ese nivel le alcance para ser convocado a la Selección Colombia y empezar la renovación del mediocampo junto a Gustavo Puerta.

El nombre de Jhon Solís ha sido acercado por Néstor Lorenzo cuando jugaba en el Girona; sin embargo, todavía no tiene minutos oficiales en la selección de mayores. El volante vallecaucano tiene suficientes argumentos para estar en la lista de los amistosos en septiembre y octubre.

Los nombres para reemplazar a Quintero y James en la Selección Colombia: regresa la Tricolor

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

El último partido de la selección Colombia fue contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Ese día se terminó el ciclo de varios jugadores que no disputarán la próxima Copa del Mundo.

De hecho, Juan Fernando Quintero ya anunció que no volverá a ser convocado para la Tricolor y, en ese mismo sentido, se espera que James Rodríguez tampoco sea citado para la fecha FIFA.

Colombia quedó eliminada en octavos de final contra Suiza. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Colombia tiene programados tres amistosos a finales de septiembre y comienzos de octubre. Los rivales serán todos latinoamericanos, una decisión que está enfocada en empezar a preparar la Copa América 2028 y el inicio de las eliminatorias.

Estas son las fechas y horarios de cada compromiso: