Nuevo eliminado en ‘MasterChef Celebrity’: este sería el famoso que saldría esta noche, según la IA

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia continúa subiendo de nivel y este lunes 7 de septiembre uno de los participantes que porta el delantal negro tendrá que despedirse de la cocina más famosa del país.

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Emiro Navarro, Luciano D’Alessandro, Tuto Patiño, Sebastián Vega, Pautips y Jimmy Vásquez se enfrentarán a una nueva prueba de eliminación en la que deberán demostrar sus habilidades culinarias para mantenerse en el programa.

Aunque el nombre del próximo eliminado todavía no se conoce oficialmente, en redes sociales y diferentes espacios de internet han comenzado a circular teorías sobre quién podría abandonar la competencia. Incluso, la inteligencia artificial fue consultada sobre el posible resultado y señaló a uno de los famosos como el candidato con mayor riesgo de salir.

Una de las pistas que ha tomado fuerza entre los seguidores del programa tiene que ver con un video que se filtró semanas atrás y en el que aparecen algunos de los que serían los cinco finalistas de la temporada. En las imágenes se observa a Emiro Navarro y Pautips utilizando la filipina, un reconocimiento que los concursantes reciben cuando avanzan hasta una etapa determinada de la competencia. Por esta razón, ambos quedarían, aparentemente, fuera de la lista de posibles eliminados de esta noche.

A esto se suman otros videos que circulan en internet y que estarían relacionados con una prueba realizada en la costa colombiana. Algunos usuarios aseguran que tanto Sebastián Vega como Luciano D’Alessandro alcanzaron a participar en dicha jornada, por lo que tampoco serían los famosos que abandonarían el programa en este episodio.

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Con estas teorías, la eliminación estaría entre Tuto Patiño y Jimmy Vásquez. Según el análisis realizado por inteligencia artificial, Jimmy sería quien tendría mayores posibilidades de despedirse de MasterChef Celebrity.

La predicción tendría en cuenta que durante las últimas pruebas Vásquez ha recibido varias correcciones de los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, además de haber cometido algunos errores durante sus preparaciones.

Sin embargo, esta información no representa una eliminación confirmada. Será necesario esperar la emisión oficial del capítulo para conocer quién deberá abandonar definitivamente la competencia.