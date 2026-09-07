Walter Mercado: estos son los números de la suerte del 7 de septiembre para jugar la lotería

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Para el lunes, 7 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries tendrá una jornada marcada por el cariño y la solidaridad. Las predicciones señalan que habrá interés por ayudar a familiares, amigos y personas que atraviesan dificultades.

Números de suerte: 16, 9, 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La personalidad de Tauro cobrará mayor fuerza y podría llamar la atención de quienes están a su alrededor. También será un momento favorable para mejorar vínculos y dejar atrás conflictos.

Números de suerte: 8, 11, 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis podría disfrutar de encuentros con amigos y de espacios en los que tenga que compartir con grupos de personas. Las reuniones relacionadas con negocios o proyectos también aparecen bien aspectadas.

Números de suerte: 10, 36, 28.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las predicciones apuntan a oportunidades financieras y negociaciones favorables, aunque recomiendan evitar gastos excesivos. La capacidad para tomar buenas decisiones podría convertirse en una ventaja durante la jornada.

Números de suerte: 1, 20, 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo y la carrera profesional atraviesan un momento positivo. Leo contará con energía para desarrollar sus capacidades, especialmente en actividades relacionadas con el arte, el diseño y la decoración.

Números de suerte: 25, 47, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las relaciones laborales marcharán de manera favorable y podrían facilitar las tareas cotidianas. También será importante prestar atención al bienestar personal, incorporando hábitos saludables y actividad física a la rutina.

Números de suerte: 4, 19, 23.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los viajes aparecen como uno de los temas destacados para Libra. Un desplazamiento, especialmente hacia lugares donde pueda relacionarse con personas extranjeras, podría traer nuevas experiencias.

Números de suerte: 12, 44, 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El arte y la creatividad tendrán un papel especial. Visitar museos, asistir a conciertos o disfrutar de actividades culturales podría resultar especialmente agradable. Las relaciones amorosas y los momentos compartidos con niños también estarán favorecidos.

Números de suerte: 11, 32, 50.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las predicciones hablan de relaciones capaces de dejar una huella importante, mientras que en las finanzas podrían aparecer beneficios provenientes de una pareja o socio.

Números de suerte: 9, 15, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un buen momento para compartir con familiares y amigos, además de realizar cambios en los espacios personales, como decorar, reorganizar o renovar algunos ambientes.

Números de suerte: 29, 18, 7.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Para quienes están solteros, podría aparecer una nueva oportunidad amorosa. También será una jornada apropiada para solucionar diferencias familiares mediante el diálogo y el perdón.

Números de suerte: 5, 18, 21.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis buscará rodearse de belleza y espacios agradables. Las actividades artísticas estarán especialmente favorecidas, mientras que la comunicación y los encuentros sociales podrían ocupar buena parte de la jornada.

Números de suerte: 6, 14, 35.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.