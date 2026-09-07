Novia de Jorge Rausch destapó la verdad sobre cómo se conocieron: “Me sentí intimidada”

La relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales ha despertado interés entre los seguidores del reconocido chef, especialmente por la diferencia de edad entre ambos y por las apariciones que han protagonizado juntos.

Por esta razón, la joven decidió contar algunos detalles de cómo comenzó su historia de amor y reveló cuál fue su primera impresión al tener contacto con el jurado de MasterChef Celebrity.

Alejandra habló sobre su relación durante una entrevista para el pódcast Los Andropáusicos, presentado por Lorena Altamirano y Fernando Solórzano, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. Allí recordó cómo se dio el primer acercamiento con Rausch y reconoció que la situación la tomó por sorpresa.

“Fue él el que tuvo la primera interacción conmigo. Y pues, por supuesto, me sentí como intimidada, en medio como de ¿qué está pasando?”, relató la joven durante la conversación.

El chef Jorge Rausch y la DJ Alejandra Rosales revelaron cómo se conocieron. Foto: Captura de Instagram @jorge.rausch

Por su parte, el chef también contó su versión de lo sucedido. Según explicó, se fijó en Alejandra, comenzó a seguirla en redes sociales y posteriormente decidió escribirle.

“Aleja es muy sexy, entonces la vi, la empecé a seguir y la escribí. ¡Y me contestó!”, recordó Rausch entre risas.

Aunque las primeras conversaciones se dieron cuando Alejandra se encontraba viviendo en Alemania, la distancia no impidió que continuaran en contacto.

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De acuerdo con lo relatado por la joven, aproximadamente dos meses después regresó a Colombia y fue entonces cuando ambos tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente.

Después de varias conversaciones y encuentros, la relación comenzó a tomar forma y ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Desde entonces, han mostrado que se sienten cómodos juntos y han compartido diferentes momentos de su vida.

Más allá de la relación sentimental, Alejandra también destacó una de las características que más admira del chef. Según afirmó, su personalidad y la manera respetuosa en la que se comporta: “Nada que decir. Realmente es un tipo muy respetuoso, muy bonito”, aseguró la joven al referirse a Rausch.