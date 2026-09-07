Inicia la Champions League: lista de partidos y canal de TV para ver en vivo la primera fecha

Este martes, 8 de septiembre, empieza la Champions League 2026/2027. La primera fecha de la fase de liga tendrá varios partidos interesantes como Real Madrid vs. Inter de Milán, Liverpool vs. Atlético de Madrid y Napoli vs. Arsenal.

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Todo el torneo será transmitido por ESPN en su canal principal y las señales alternas. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir cada compromiso a través de Disney+, aunque es necesario adquirir la suscripción al plan prémium.

Canal y hora de la primera fecha - Champions League 2026/2027

Martes, 8 de septiembre

Club Brujas vs. Aston Villa - 11:45 a. m. por ESPN y Disney+.

AEK Atenas vs. LASK Linz - 11:45 a. m. por ESPN 5 y Disney+.

FC Porto vs. Manchester City - 2:00 p. m. por ESPN 5 y Disney+.

Borussia Dortmund vs. Villarreal - 1:40 p. m. por ESPN 6 y Disney+.

Lille vs. Real Betis - 2:00 p. m. por ESPN 4 y Disney+.

Real Madrid vs. Inter de Milán - 2:00 p. m. por ESPN y Disney+.

Miércoles, 9 de septiembre

Stuttgart vs. Viking - 11:45 a. m. por ESPN 5 y Disney+.

Barcelona vs. Feyenoord - 11:45 a. m. por ESPN y Disney+.

París Saint-Germain vs. Slovan Bratislava - 2:00 p. m. por ESPN 3 y Disney+.

Napoli vs. Arsenal - 2:00 p. m. por ESPN 5 y Disney+.

Liverpool vs. Atlético de Madrid - 2:00 p. m. por ESPN y Disney+.

Sporting CP vs. Galatasaray - 2:00 p. m. por ESPN 4 y Disney+.

Jueves, 10 de septiembre

Fenerbahce vs. AS Roma - 11:45 a. m. por ESPN y Disney+.

PSV vs. Shakhtar Donetsk - 11:45 a. m. por ESPN 2 y Disney+.

Slavia Praga vs. Lens - 2:00 p. m. por ESPN 3 y Disney+.

Como vs. RB Leipzig - 2:00 p. m. por ESPN 5 y Disney+.

Manchester United vs. Sabah - 2:00 p. m. por ESPN 2 y Disney+.

Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt - 2:00 p. m. por ESPN y Disney+.

PSG defiende su trono

35 equipos iniciarán este martes el asalto a la corona europea del PSG, campeón en las dos últimas ediciones, que buscará un tercer título consecutivo, algo que solo el Real Madrid ha logrado en la época reciente de la competición.

Los verdaderos aspirantes al título se reducen a un puñado de clubes, los habituales en los últimos años.

El rey de la competición, el Real Madrid (15 títulos), comenzará su andadura ante otro de los clásicos del fútbol europeo, el Inter de Milán, en lo que será el reencuentro de José Mourinho con el equipo al que llevó a conquistar el cetro europeo en 2010.

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El otro grande del fútbol español, el Barcelona, también se ha reforzado para aspirar a un título en una competición que le ha sido esquiva en los últimos años: apenas dos presencias en semifinales desde que ganó el torneo en 2015.

Uno de los grandes aspirantes, el Bayern Múnich, también comenzará en casa frente al Bodo/Glimt, el equipo noruego que fue la gran revelación la temporada pasada.

En esa lista también caben los equipos ingleses, encabezados por Arsenal y Manchester City, que han dominado la Premier League en los últimos años.