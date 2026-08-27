Deportes

Champions League: lista completa de partidos y rivales tras el sorteo de la fase de liga 2026/27

Este jueves se definió el calendario para los 36 equipos clasificados; habrá partidos destacados desde septiembre.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de agosto de 2026 a las 11:48 a. m.
Secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, explica el sorteo de la Champions League junto a Thierry Henry.
Secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, explica el sorteo de la Champions League junto a Thierry Henry. Foto: AFP

Este jueves, 27 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2026/27. Los 36 equipos clasificados conocieron sus rivales para la fase de liga, que iniciará en septiembre y se extenderá hasta enero del próximo año.

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid
Atlético de Madrid puso fin a la novela de Julián Álvarez: hay veredicto y comunicado oficial

Estas son las fechas de cada jornada, según el calendario de la UEFA:

  • Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027

Así quedó el sorteo de la Champions League 2026/27

Aunque el sorteo se realiza de manera automática a través de un software, la UEFA convocó a David Villa y Thierry Henry para sacar la papeleta de cada club en el bolillero.

Los horarios y la programación de cada partido se conocerán el sábado de esta semana, pues la organización debe evitar que se crucen equipos de la misma ciudad por razones de logística y derechos de TV.

Bombo 1

  • Real Madrid: Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas.
  • Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting CP, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens.
  • Inter de Milán: Liverpool, Real Madrid, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.
  • Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
  • Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.
  • París Saint-Germain: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.
  • Liverpool: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.
  • Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
  • Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
This photograph shows the UEFA Champions League trophy before the draw ceremony for the league phase of the 2026-2027 UEFA Champions League football tournament at the Grimaldi Forum in the Principality of Monaco on August 27, 2026. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Trofeo de la Champions League durante el sorteo de la temporada 2026/27 en Mónaco. Foto: AFP

Bombo 2

  • Club Brujas: Liverpool, Inter de Milán, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.
  • Borussia Dortmund: Inter de Milán, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atenas y Sabah.
  • FC Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK.
  • Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.
  • Real Betis: Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
  • AS Roma: Real Madrid, PSG, Sporting CP, Manchester United, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
  • Sporting CP: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK y Lens.
  • Manchester United: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
  • PSV Eindhoven: Atlético de Madrid, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart y Viking.
Richard Ríos fue notificado de forma oficial
Notificación oficial para Richard Ríos desde el Bayern Múnich de Luis Díaz: vía libre para cambiar de club

Bombo 3

  • Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter de Milán, Sporting CP, PSV, Fenerbahce, Leipzig, AEK Atenas y Slovan Bratislava.
  • Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.
  • Bodo/Glimt: Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Brujas, Lille, Napoli, LASK y Lens.
  • Fenerbahce: Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga y LASK.
  • Feyenoord: Inter de Milán, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como y Viking.
  • Lille: Bayern Múnich, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y Stuttgart.
  • Napoli: Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.
  • Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens y Como.
  • Galatasaray: Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas.
(From L) Spanish former football player David Villa, UEFA Deputy General Secretary Giorgio Marchetti, French former football player Thierry Henry, British-Bangladeshi sports journalist Reshmin Chowdhury and UEFA Managing Director of Communications Pedro Pinto stand under a screen displaying fixtures of the league phase of the 2026-2027 UEFA Champions League football tournament during the draw ceremony at the Grimaldi Forum in the Principality of Monaco on August 27, 2026. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Así quedó el cuadro de la Champions League, luego del partido. Foto: AFP

Bombo 4

  • Slavia Praga: Arsenal, Bayern Múnich, Aston Villa, Porto, Villarrreal, Fenerbahce, Lens y Sabah.
  • Slovan Bratislava: Inter de Milán, PSG, Betis, Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart y LASK.
  • Stuttgart: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan Bratislava.
  • AEK Atenas: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK y Como.
  • LASK: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting CP, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
  • Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens.
  • Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia Praga.
  • Viking FK: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart.
  • Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking.