Champions League: lista completa de partidos y rivales tras el sorteo de la fase de liga 2026/27

Este jueves, 27 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2026/27. Los 36 equipos clasificados conocieron sus rivales para la fase de liga, que iniciará en septiembre y se extenderá hasta enero del próximo año.
Estas son las fechas de cada jornada, según el calendario de la UEFA:
- Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
Así quedó el sorteo de la Champions League 2026/27
Aunque el sorteo se realiza de manera automática a través de un software, la UEFA convocó a David Villa y Thierry Henry para sacar la papeleta de cada club en el bolillero.
Los horarios y la programación de cada partido se conocerán el sábado de esta semana, pues la organización debe evitar que se crucen equipos de la misma ciudad por razones de logística y derechos de TV.
Bombo 1
- Real Madrid: Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas.
- Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting CP, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens.
- Inter de Milán: Liverpool, Real Madrid, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.
- Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
- Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.
- París Saint-Germain: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.
- Liverpool: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.
- Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
- Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
Bombo 2
- Club Brujas: Liverpool, Inter de Milán, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.
- Borussia Dortmund: Inter de Milán, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atenas y Sabah.
- FC Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK.
- Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.
- Real Betis: Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
- AS Roma: Real Madrid, PSG, Sporting CP, Manchester United, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
- Sporting CP: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK y Lens.
- Manchester United: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
- PSV Eindhoven: Atlético de Madrid, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart y Viking.
Bombo 3
- Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter de Milán, Sporting CP, PSV, Fenerbahce, Leipzig, AEK Atenas y Slovan Bratislava.
- Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.
- Bodo/Glimt: Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Brujas, Lille, Napoli, LASK y Lens.
- Fenerbahce: Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga y LASK.
- Feyenoord: Inter de Milán, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como y Viking.
- Lille: Bayern Múnich, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y Stuttgart.
- Napoli: Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.
- Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens y Como.
- Galatasaray: Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas.
Bombo 4
- Slavia Praga: Arsenal, Bayern Múnich, Aston Villa, Porto, Villarrreal, Fenerbahce, Lens y Sabah.
- Slovan Bratislava: Inter de Milán, PSG, Betis, Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart y LASK.
- Stuttgart: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan Bratislava.
- AEK Atenas: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK y Como.
- LASK: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting CP, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
- Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens.
- Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia Praga.
- Viking FK: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart.
- Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking.