¿Cuándo es el sorteo de la Champions League? Bombos, horario oficial y dónde verlo en vivo

Este jueves, 27 de agosto, se llevará a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El formato de ocho partidos contra rivales aleatorios se mantiene por tercer año consecutivo, a pesar de las críticas que ha recibido la UEFA.

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La transmisión oficial del sorteo arrancará sobre las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y estará disponible a través del canal ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguirlo por Disney+ o en la página oficial de UEFA.com.

Los 36 equipos están divididos en cuatro bombos dependiendo de su coeficiente en los registros de la UEFA. El único club que tiene asegurada su presencia en el bombo 1 desde hace meses es el vigente campeón, es decir, el París Saint-Germain de Luis Enrique.

Así quedaron divididos los bombos para la Champions League 2026/27:

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK Linz y Sabah FK.

Así funciona el formato de la Champions League

Esta temporada se seguirá jugando la fase liga, formato que consiste en disputar ocho partidos contra rivales aleatorios (cuatro de local y cuatro de visitante). Los ocho mejores clasificados en la tabla de posiciones pasan directamente a los octavos de final.

Los equipos que terminen entre el 9.º y el 24.º puesto disputarán unos play-offs eliminatorios a doble partido, cuyos ganadores pasarán a los octavos de final. A partir de ahí, la competición es a eliminación directa.

El defensa ecuatoriano del Paris Saint-Germain, Willian Pacho (derecha), número 51, pasa el balón frente al centrocampista noruego del Arsenal, Martin Odegaard (centro), número 08, durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal FC en el Puskás Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP) Foto: AFP

“Los equipos que terminen en el puesto 25 o inferior en la fase liga quedarán eliminados de las competiciones europeas, sin acceso a otros torneos”, anunció la UEFA.

Una vez se realice el sorteo, los organizadores de la Champions League revelarán el fixture para cada equipo y los horarios. La fase de liga abrirá en la semana del 8-10 de septiembre de 2026 y terminará en el mes de enero del próximo año.

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Estas son las fechas establecidas por la UEFA: