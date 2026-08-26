Manchester City presentó al reemplazo de Rodri: fichaje de lujo por 100 millones de euros

Manchester City le consiguió reemplazo a Rodri. Este miércoles, 26 de agosto, anunciaron oficialmente la incorporación de Ayyoub Bouaddi por un paquete total de 100 millones de euros (95 millones fijos + 5 en variables).

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Rodri, que fue fichado por el Barcelona hace un par de semanas, era parte fundamental para el andamiaje del City y la dirigencia hizo esfuerzos económicos para contratar un jugador de gran futuro, que llega procedente del Lille.

Autor de una gran temporada en Francia y una de las sensaciones del Mundial 2026 con Marruecos, donde disputó cinco partidos (hasta caer en cuartos), Bouaddi recala en el gigante de la Premier League y ve su carrera tomar otra dimensión.

“Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para ser el mejor jugador que pueda ser y llegar a lo más alto en este deporte”, declaró el joven de 18 años en su primera entrevista con el club.

Bouaddi, la esperanza del Manchester City

Ayyoub Bouaddi supone el quinto refuerzo del Manchester City esta temporada, luego de las llegadas de Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Jeremy Monga y Pierce Charles. Eso sin contar la incorporación de Enzo Maresca como nuevo DT, en reemplazo de Guardiola.

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Hugo Viana, director de fútbol de los sky blues, dio sus sensaciones sobre este nuevo fichaje. “El potencial de Ayyoub es enorme; es un jugador que reúne todas las cualidades necesarias para ser un centrocampista de primer nivel. Con tan solo 18 años, ya posee una inteligencia futbolística excepcional, algo que no hará más que mejorar bajo la tutela de Enzo”, explicó.

“Lo hemos seguido muy de cerca y, a lo largo de este proceso, nos hemos convencido cada vez más de que es un gran talento que triunfará en el City. Estamos encantados de que se haya unido a nosotros; ahora nuestra labor es asegurarnos de proporcionarle todo lo necesario para que desarrolle al máximo su potencial”, sentenció Viana.

Manchester City abrió su temporada en la Premier League con algunas dudas. Aunque venció al Bournemouth en condición de local, los goles llegaron apenas en el tramo final del compromiso a través de Marc Guehi y Josko Gvardiol.

La llegada de Bouaddi puede darle más solidez y primer pase en el mediocampo, factores que habían perdido tras la salida de Rodri al Barcelona.

Enzo Maresca espera implantar su idea con el paso de los partidos y revertir un arranque de temporada con pocas certezas, luego de la goleada que sufrieron ante el Arsenal en la Community Shield disputada en Cardiff.