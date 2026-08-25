Oficial: tradicional club de la Liga BetPlay cambia de ciudad y ya tendría sede elegida para jugar

El Deportivo Pereira sigue con su dolor de cabeza y fue notificado de que debe cambiar de sede. No son días fáciles para el club Matecaña, que es un tradicional equipo del fútbol colombiano; es un viejo conocido en la primera división y fue campeón en diciembre de 2022, cuando obtuvo su primera estrella tras vencer al Medellín.

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Hay zozobra y la crisis aumenta, principalmente por su complicada situación financiera, que lo tiene al borde de perder el reconocimiento deportivo, que además no permite ver un plan hacia el futuro. Mientras Deportivo Pereira hace maromas para sobrevivir, es confirmado que no podrá volver al estadio Hernán Ramírez Villegas por lo que queda de año.

Es un mal anuncio que afecta los planes deportivos del Pereira para 2026. Así, el equipo permanecerá alejado de su sede y tendrá que competir en otra ciudad de Colombia. Cabe recordar que finalizó la temporada pasada jugando en el estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal, Casanare.

Lo más probable es que el Deportivo Pereira continúe jugando en la ciudad llanera, mientras se realizan las obras necesarias en el Hernán Ramírez Villegas para reparar los daños ocasionados por el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto.

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“Hoy recibimos la notificación de la Cordep, entidad que administra el Hernán Ramírez Villegas, que en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar el estadio para ningún evento deportivo o cultural, luego de las afectaciones que sufrió el principal escenario de los pereiranos por el terremoto del 10 de agosto”, dice el comunicado.

Pereira seguiría jugando en Yopal

Ante los problemas en el Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira estaba aplazando algunos partidos de la Liga BetPlay, aguardando su regreso a su sede, pero con esta notificación, deberá colocarse al día, seguramente, en el estadio de Yopal, a la espera de que se vuelva a oficializar.

Además de este lío, Pereira afronta serios líos económicos. Recientemente, los jugadores informaron un cese de actividades hasta que el club pague lo que debe en salarios, ya que no han recibido un mes y medio de sueldo.

Incluso, los mismos futbolistas amenazaron con la no presentación en partidos de la Liga hasta que sea enviado el paz y salvo. En lo que tiene que ver con el Ministerio del Deporte, ha colocado circulares donde deja en vilo el reconocimiento deportivo del equipo.