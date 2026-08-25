¿En dónde quedan todas las cámaras de fotomultas en Bogotá?

Las nuevas cámaras de fotodetección que se instalarán en Bogotá han desencadenado una polémica que ya generó el pronunciamiento del Gobierno De La Espriella y algunos congresistas como Daniel Briceño. Esto ha vuelto a poner en alerta a los conductores y ha planteado cómo está el panorama: ¿cuántas cámaras fotomultas hay en Bogotá y dónde están ubicadas?

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Actualmente, Bogotá cuenta con 129 cámaras operativas distribuidas en puntos críticos de la malla vial, según los reportes de la Secretaría de Movilidad. La Alcaldía señala que estas tienen el objetivo de salvar las vidas de los actores viales. La secretaria María Fernanda Ortiz aseguró que estas están cumpliendo con este propósito.

“En los corredores donde ya operan hemos logrado salvar 42 vidas al año. Tienen un efecto disuasorio para que todos los que pasemos por esos puntos respetemos el límite de velocidad”, señaló la secretaria de Movilidad.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad en Bogotá. Foto: X/@Maferoc - A.P.I.

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Las ‘cámaras salvavidas’ monitorean infracciones como el exceso de velocidad, el tránsito sin SOAT o Revisión Técnico-Mecánica vigentes, el incumplimiento del pico y placa y la invasión de intersecciones o pasos peatonales.

Para saber dónde están ubicadas todas y cada una de las cámaras, la Secretaría de Movilidad habilitó la siguiente página web en donde está especificado cada punto en el que se ubica alguna de estas: www.fotodeteccionbogota.com

Allí, los ciudadanos pueden verificar todas las cámaras de fotodetección que tiene la ciudad, su ubicación exacta y demás detalles. Esto, además de la señalización que deben tener en la vía, algunos metros antes de ella.

Estas están instaladas en puntos claves de la ciudad, entre los que destacan las vías principales. Estos son algunos de los corredores en donde más existen cámaras actualmente:

Avenida Boyacá: uno de los ejes con mayor cantidad de radares, ubicados en tramos críticos como la calle 131, calle 80, calle 53, avenida de Las Américas y calle 26.

uno de los ejes con mayor cantidad de radares, ubicados en tramos críticos como la calle 131, calle 80, calle 53, avenida de Las Américas y calle 26. Avenida NQS (Carrera 30): cobertura extendida desde el sector sur (calle 8 Sur) pasando por tramos clave como la calle 9, calle 47A, calle 53 y calle 72 en ambos sentidos.

cobertura extendida desde el sector sur (calle 8 Sur) pasando por tramos clave como la calle 9, calle 47A, calle 53 y calle 72 en ambos sentidos. Avenida Ciudad de Cali: presencia de dispositivos en intersecciones complejas como la calle 13, la calle 26, la avenida Suba y la calle 62 Sur.

presencia de dispositivos en intersecciones complejas como la calle 13, la calle 26, la avenida Suba y la calle 62 Sur. Avenida Caracas y Autopista Norte: puntos de control entre las calles 92, 127, 170 y 183.

puntos de control entre las calles 92, 127, 170 y 183. Avenida Primero de Mayo: puntos de monitoreo a la altura de la carrera 68, la carrera 50 y la avenida Villavicencio.

puntos de monitoreo a la altura de la carrera 68, la carrera 50 y la avenida Villavicencio. Avenida El Dorado (Calle 26): monitoreo continuo a la altura de las carreras 17, 25 y 68.

monitoreo continuo a la altura de las carreras 17, 25 y 68. Avenida de Las Américas: cobertura en sectores como la carrera 58, carrera 68 y calle 13.

Las nuevas cámaras que se instalarán también están en algunas de las principales vías de la ciudad; sin embargo, algunos insisten en que al problema de las fotomultas se les suman los límites de velocidad instaurados.