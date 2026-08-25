Revelan las camionetas y SUV que dejarán de fabricarse para 2027

Algunas marcas fabricantes automotrices de camionetas y utilitarios deportivos (SUV) anunciaron la no continuidad de algunos de sus diseños más representativos para 2027. Destacan algunos modelos de importantes compañías como Ford, Tesla, BMW, Volvo, Land Rover, que llevaban años en el mercado automotriz.

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No todos los modelos que saldrán del mercado tienen la misma motivación, pues, si bien algunos de ellos son descontinuados porque no cumplieron con las expectativas en ventas, otros obedecen a una transformación en el mercado y la oferta vehicular que cada vez se concentra más en la electrificación y las nuevas tecnologías que poco a poco van ganando terreno, siendo impulsadas por los gobiernos y los consumidores.

Estos son los modelos que desde 2027 dejarán de ser fabricados:

Ford Escape: Este modelo, que representa uno de los preferidos por los conductores, saldrá del mercado, aunque la compañía fabricante no descarta su relanzamiento bajo una nueva arquitectura conceptual en el futuro. Por lo pronto y tras su salida, la Bronco Sport asumirá el protagonismo en ese rango de la marca norteamericana.

Este modelo, que representa uno de los preferidos por los conductores, saldrá del mercado, aunque la compañía fabricante no descarta su relanzamiento bajo una nueva arquitectura conceptual en el futuro. Por lo pronto y tras su salida, la Bronco Sport asumirá el protagonismo en ese rango de la marca norteamericana. Tesla Model X: La icónica SUV de lujo con puertas en formato “alas de halcón” dejará de ser fabricada, ya que la compañía concentrará sus recursos de ingeniería y capital en la producción de autonomía y robótica.

La icónica SUV de lujo con puertas en formato “alas de halcón” dejará de ser fabricada, ya que la compañía concentrará sus recursos de ingeniería y capital en la producción de autonomía y robótica. Honda Prologue: Desarrollado sobre la plataforma Ultium de General Motors, el SUV eléctrico no continuará para la temporada 2027. La marca japonesa reorienta sus esfuerzos hacia sus propias plataformas de nueva generación.

Desarrollado sobre la plataforma Ultium de General Motors, el SUV eléctrico no continuará para la temporada 2027. La marca japonesa reorienta sus esfuerzos hacia sus propias plataformas de nueva generación. Volvo EX30: Esta SUV compacta 100% eléctrica no será descontinuada por la compañía, sino que cesará sus ventas en el mercado estadounidense. Se confirmó que continuará comercializándose con normalidad en Canadá, México, Europa y Latinoamérica.

Esta SUV compacta 100% eléctrica no será descontinuada por la compañía, sino que cesará sus ventas en el mercado estadounidense. Se confirmó que continuará comercializándose con normalidad en Canadá, México, Europa y Latinoamérica. Acura RDX: Tras figurar en el portafolio desde 2007, el SUV de la división de lujo de Honda saldrá del mercado a la espera de un sucesor con motorización híbrida.

Tras figurar en el portafolio desde 2007, el SUV de la división de lujo de Honda saldrá del mercado a la espera de un sucesor con motorización híbrida. Land Rover Discovery Sport & Jaguar F-Pace: Jaguar Land Rover (JLR) finalizará la fabricación del Discovery Sport hacia finales de 2026 para readecuar su planta. Por su parte, el F-Pace se retira en medio de la transición de Jaguar hacia un posicionamiento ultra-exclusivo.

Jaguar Land Rover (JLR) finalizará la fabricación del Discovery Sport hacia finales de 2026 para readecuar su planta. Por su parte, el F-Pace se retira en medio de la transición de Jaguar hacia un posicionamiento ultra-exclusivo. BMW iX: El pionero tecnológico con la quinta generación de impulsión eléctrica cederá su lugar, para que la compañía se concentre en la fabricación de la nueva línea denominada Neue Klasse.

De estos modelos mencionados, los que más presencia tienen en Colombia son la Ford Escape, la Tesla Model X y la línea de las BMW iX. Además, la reestructuración de la oferta de Volvo y Tesla tendrá implicaciones directas en el valor de reventa en el mercado de usados, la disponibilidad de repuestos a mediano plazo y la reconfiguración de la oferta híbrida y eléctrica de los concesionarios locales.

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