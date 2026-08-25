Bogotá bajo la lupa: la cifra que muestra el boom de las fotomultas y los millonarios hallazgos en la Secretaría de Movilidad

La implementación de nuevas cámaras de fotomultas ha sido uno de los puntos más debatidos en la ciudad de Bogotá, en donde varios funcionarios han expresado su rechazo por las decisiones tomadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
No solamente esto se ha presentado en la capital de Colombia, sino que en el país entero, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara revisar cualquier hecho de irregularidad relacionada con el funcionamiento de estos dispositivos.
Es por ello que cabildantes del Concejo de Bogotá han llevado cuáles han sido sus cuestionamientos en referencia a varios escenarios, siendo estos la revisión de contratos, costos y funcionamientos de los dispositivos de fotodetección.
Uno de los concejales en comentar al respecto ha sido Rocío Dussan, la cual ha compartido en sus redes sociales varios documentos y hallazgos citados que pueden ser objeto de revisión por parte de organismos de control fiscal.
Los datos compartidos por la concejal
La cabildante expresó que la Secretaría Distrital de Movilidad tiene hoy en día más de $8.000 millones de pesos en hallazgos fiscales por posibles sobrecostos y recursos públicos comprometidos en tecnología.
1/5 ASÍ ES COMO LA @SectorMovilidad DESANGRA A LOS BOGOTANOS CON LAS FOTOMULTAS— Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) August 24, 2026
🚨HOY el país despertó hablando de fotomultas porque hasta el propio @ABDELAESPRIELLA ordenó revisar el negocio del recaudo. Pues bien, le hice el trabajo, en Bogotá la @SectorMovilidad tiene más de… pic.twitter.com/515Un4FRkb
A día de hoy, la entidad ha tenido una recaudación de $1.146.916.655 millones de pesos, la cual no está siendo dirigida a inversión para modernizar el sistema. De acuerdo a la información de la concejal, la destinación de recursos cayó en un 40%, de $11.342.418.270 en 2022 a $6.763.457.449 en 2025.
La cabildante recalcó que lo que sí ha creído ha sido la contratación de personal pagada con recursos de las infracciones, las cuales subieron un 54,36% durante el mismo periodo.
2/5 Y para que se indignen más, la @SectorMovilidad , 𝐀𝐋 𝐃𝐈́𝐀 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚 $𝟏.𝟏𝟒𝟔.𝟗𝟏𝟔.𝟔𝟓𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬, mientras tanto la inversión en modernizar el sistema CAYÓ un 40% y lo que sí subió 54% fue la BUROCRACIA pagada… pic.twitter.com/vgtUuxoBGT— Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) August 24, 2026
En cuanto a los costos de las cámaras, la concejal señala que hoy en día la ciudad de Bogotá cuenta con 81 cámaras de fotomultas, de las cuales 35 de ellas se encuentran suspendidas.
No obstante, el costo para mantener estos dispositivos ha subido en un 172% entre 2022 y 2025, mientras que el costo de calibrarlas se llegó a disparar en un 981%.
A esto, la cabildante reitera un punto muy grave en donde informa que la Secretaría Distrital de Movilidad le efectuó un pago a la ETB de $8.489.696.530 por el suministro de 25 cámaras de fotomultas.
3/5 Le pagaron a la @ETB $𝟖.𝟒𝟖𝟗.𝟔𝟗𝟔.𝟓𝟑𝟎 𝐩𝐨𝐫 𝟐𝟓 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐌𝐀́𝐒 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐟𝐚́𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 $𝟏.𝟓𝟑𝟓.𝟒𝟖𝟕.𝟒𝟗𝟎 que la @ContraloriaBta califica como… pic.twitter.com/WArtTWZDmJ— Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) August 24, 2026
La concejal descubrió que el dinero destinado para estos dispositivos era mayor de lo que costaban a los propios fabricantes (Hikvision y Neural Labs). A esto se suma el IVA y los costos operativos que la ETB dijo que cobraba de más.