¿Cuánto cuesta instalar una cámara de fotomulta en Bogotá? El millonario valor que genera debate en el Concejo

La implementación de nuevas cámaras de fotomultas ha sido uno de los temas más debatidos en la ciudad de Bogotá. Desde que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán realizó el anuncio de estos dispositivos, varios funcionarios de la capital han expresado su rechazo.

Representante Daniel Briceño propone suspender las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, ¿qué busca con su iniciativa?

En medio de la polémica, Alcaldía Galán recibe luz verde para implementar 41 cámaras de fotomultas en Bogotá: estos serán los puntos

En el Concejo de Bogotá, uno de los que más ha compartido su desacuerdo ha sido el cabildante Julian ‘Fuchi’ Forero, quien ha solicitado suspender la entrada en operación y actividad sancionatoria de las cámaras autorizadas para su uso en la capital.

El concejal ha reiterado en repetidas ocasiones que estos dispositivos se han convertido en un sistema de recaudo y abuso sin garantía para los conductores de Bogotá.

“Bogotá necesita vías en buen estado, semáforos inteligentes y una movilidad eficiente. Sin embargo, la prioridad del alcalde parece ser seguir ampliando la red de cámaras fotomultas para imponer más comparendos. Si el verdadero objetivo fuera salvar vidas, también existiría la misma urgencia para reparar la malla vial de los barrios, eliminar los huecos y corregir los puntos críticos donde ocurren siniestros”, manifestó el cabildante.

La discusión sobre las cámaras de fotodetección se ha trasladado al Concejo de Bogotá, donde algunos cabildantes han cuestionado su implementación. Foto: Secretaría de Movilidad

Por ello, le ha hecho un llamado al presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que verifiquen que las cámaras cumplan con los criterios técnicos, jurídicos y de seguridad vial que son exigidos por la ley.

Adicionalmente, Forero ha compartido en sus redes sociales los millonarios costos que causa la implementación de estas unidades, que se encargan de registrar las infracciones que cometen los conductores.

¿Cuánto cuesta la instalación de una cámara de fotomulta en Bogotá?

El concejal Forero compartió a través de su cuenta de X el valor total de comprar y colocar las cámaras de fotomulta en la capital.

Por medio de una respuesta de derecho de petición a la Secretaría de Movilidad, el cabildante mostró que el costo deriva de varios componentes que son usados en estos dispositivos:

Dispositivo principal de detección.

Estructura metálica de soporte.

Adecuación e instalación.

Sistema de respaldo de energía (UPS).

Sistema de puesta a tierra.

Red eléctrica.

Protección eléctrica.

Impuesto al valor agregado (IVA).

Teniendo en cuenta estos elementos, Forero comparte que el costo de una sola cámara alcanza los $ 417 millones. Si se añade que en la ciudad existen 81 de estos dispositivos, de acuerdo con la concejal Rocío Dussán, el valor incrementa a $ 33.777 millones.

“Lo que pagamos los bogotanos para la implementación y puesta en operación de cada una asciende a $ 417 millones por cámara, para que después estas cámaras nos sigan metiendo la mano al bolsillo”, reclamó Forero.