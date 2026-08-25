Yina Calderón estuvo a punto de ser internada por alcoholismo y dio detalles de dura situación que vivió

Después de varios días de polémica por las declaraciones de Pipe Bueno sobre sus problemas con el alcohol y el consumo de sustancias, varias personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado a través de sus redes sociales para opinar sobre la situación.

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Una de las que más llamó la atención fue Yina Calderón, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, quien compartió su punto de vista sobre la situación que atraviesa el artista.

“No quiero defender a Pipe Bueno, pero, toma uno que no es cantante... ahora un man que le ofrecen trago en todos lados cada vez que canta. Bebé, mire, yo he salido con artistas de música popular y toman porque es que el pueblo quiere tomar con ellos. ¿Cómo le dicen al pueblo?”, dijo en recientes historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

Luisa Fernanda W - Pipe Bueno Foto: Instagram @luisafernandaw / Captura YouTube 'Los hombres si lloran'.

Por otro lado, abrió su corazón y reveló una anécdota personal que estuvo a punto de llevarla a ser internada en una clínica de rehabilitación debido a problemas de adicción.

“Es muy berraco el decir: ‘Yo tengo un problema’. Yo también tuve un problema de alcoholismo. A mí, mi papá y mamá me iban a internar. Mi hermana Leonela me iba a internar porque yo estaba alcohólica a morir, hasta que yo dije: ‘Vea, ¿qué estoy haciendo con mi vida?“.

Finalmente, recordó el caso de la famosa pareja y defendió su decisión de mantener en privado los inconvenientes que estaban atravesando. La empresaria resaltó que el hecho de que ambos tengan carreras en el mundo del entretenimiento no los obliga a compartir sus problemas personales con el público.

“Yo les digo una cosa, la gente criticando a Luisa Fernanda W que porque aparenta un hogar feliz y porque no salió a decir: ‘Mi marido consume esto, mi marido toma, mi marido se me está acabando’. Mujer, la ropa sucia se lava en casa. Eso es problema de ellos. A mí me parece que la vieja se portó como se tenía que portar y como era, vea”, manifestó.