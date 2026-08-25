Carolina Cruz habló de difícil situación familiar y confesó cómo la enfrenta: “Le pido a Dios”

Carolina Cruz ha compartido en diferentes ocasiones detalles de su vida familiar, especialmente de los momentos que han representado retos importantes para ella y sus seres queridos. En esta oportunidad, la presentadora habló sobre la situación de salud de su padre, quien fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que ha cambiado varias dinámicas dentro de su familia.

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Durante una reciente entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la caleña explicó que su progenitor todavía conserva cierta independencia para realizar algunas actividades, pero necesita acompañamiento permanente debido al avance de la enfermedad.

“Muchas familias viven lo que estamos viviendo nosotros con mi papá, que está con una condición de Alzheimer”, contó Carolina durante la conversación.

La presentadora también explicó que, pese a las dificultades que implica esta condición, su padre continúa reconociéndola a ella y a sus hermanos. Sin embargo, señaló que la situación es diferente con los nietos, a quienes ya no identifica de la misma manera.

Carolina Cruz comparte el difícil momento familiar que vive junto a su padre Foto: @carolinacruzosorio

“Todavía se vale por él solito, igual necesita atención las 24 horas, todavía nos reconoce a nosotros sus hijos, a los nietos ya no los reconoce”, relató.

Esta situación ha llevado a Carolina a modificar la manera en la que se relaciona con su padre. Según explicó, con el paso del tiempo ha aprendido a comprender mejor sus cambios y a evitar enfrentarlo cuando presenta dificultades para reconocer a las personas que están a su alrededor.

La presentadora aseguró que entiende que su padre vive una realidad distinta debido a la enfermedad y, por esa razón, intenta facilitarle esos momentos en lugar de generar situaciones que puedan causarle confusión.

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“Yo ya sé cómo manejar todo este mundo, porque es como un mundo paralelo, el mundo de ellos”, manifestó.

Uno de los métodos que utiliza consiste en presentarse directamente cuando se acerca a él, incluso si considera que podría reconocerla. “No me gusta ponerlo en esa dualidad de no saber quién soy... Yo siempre le facilito las cosas y le digo: ‘Hola papi, soy yo’”, explicó.

La presentadora habló también sobre sus deseos para el futuro y dejó claro que, mientras pueda, prefiere concentrarse en disfrutar de la compañía de su padre.

“Solo le pido a Dios que, en el momento en que ya decida llevárselo a su lado, que sea una manera muy tranquila y que no sea sobre todo de sufrimiento, pero mientras tanto... gozarlo y disfrutarlo al máximo”, finalizó.