La verdadera razón por la que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque nunca llegaron al altar: “Me limitó”

La presentadora y empresaria vallecaucana Carolina Cruz ha vuelto a ser centro de conversación tras compartir una profunda reflexión sobre su vida personal y las estructuras sociales que rodean a las parejas. En una reciente entrega de el podcast, ‘Puedo ser’, la figura de ‘Día a Día’ abordó un tema que durante años fue objeto de especulación mediática: ¿por qué no contrajo matrimonio en su relación de casi 12 años con el actor Lincoln Palomeque?

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Durante años, el público colombiano cuestionó por qué una de las parejas más estables del entretenimiento nunca llegó al altar. Cruz aclaró que, aunque en algún momento de su vida el sueño de casarse estuvo presente, con el tiempo comprendió que la firma de un documento o una ceremonia religiosa no garantizaban la permanencia del vínculo.

“Esa creencia en algún momento me limitó mucho, me limitó después de separarme porque yo decía: ‘bueno, de pronto si hubiera estado casada hubiera tenido como una protección ahí y de pronto hubiéramos estado más unidos’”, confesó la presentadora en su espacio digital. No obstante, la modelo fue enfática al contrastar esa idea con la realidad, señalando que hoy considera que el trámite no fue estrictamente necesario para el éxito que tuvo su unión durante más de una década.

Para Carolina Cruz, el éxito de su relación con Lincoln Palomeque no debe medirse por su final, sino por los frutos de la misma. “No puedo decir que no funcionó porque duré casi 12 años y tengo lo más valioso en mi vida que son mis dos hijos”, explicó. Bajo esta premisa, la presentadora propone un cambio de narrativa sobre las rupturas: entender que las relaciones funcionan hasta donde deben funcionar.

Tras su separación en el año 2022, ambos han mantenido un modelo de copaternidad que los medios y sus seguidores han calificado como ejemplar. Palomeque se ha mantenido como un padre presente, participando activamente en la crianza de Matías y Salvador. Según declaraciones previas de Cruz en sus redes sociales, este entendimiento ha sido posible gracias a que ambos han priorizado el bienestar de sus hijos por encima del ego: “El amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan y entienden”.

Uno de los puntos más agudos de su intervención fue la crítica a la presión social y religiosa que dicta que el matrimonio es un “seguro” de estabilidad. Cruz reflexionó sobre la frase “hasta que la muerte los separe”, indicando que, si bien es poderosa, no debería convertirse en una cárcel emocional cuando el amor se agota.

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“Uno ve gente que se casa, firma el documento, va a la iglesia y a la semana se separa”, señaló. Para la empresaria, la felicidad individual es un valor superior a la permanencia por contrato. En su visión actual, Dios busca la felicidad de los seres humanos y, si un matrimonio no puede garantizarla, es válido buscarla de otras maneras.

Pese a sus reflexiones sobre cómo la idea del matrimonio pudo condicionar su pensamiento en el pasado, Carolina Cruz no descarta por completo la posibilidad de casarse en el futuro. “Si en algún momento pasara, fantástico, pero si no pasa, pues tampoco es grave para mí”, concluyó.

Actualmente, Carolina Cruz continúa enfocada en sus proyectos empresariales, su fundación ‘Salvador de Sueños’ y su rol en la televisión nacional, manteniendo una postura de apertura y honestidad sobre los desafíos de la madurez y la soltería.