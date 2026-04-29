María José Martínez y su crudo relato de acoso: “Tenía que darle un beso en la boca al jefe cada vez que entraba a la cabina”

La reconocida actriz, modelo y creadora de contenido colombiana, María José Martínez, ha generado una amplia conversación digital tras revelar detalles sobre episodios de acoso sexual y laboral que asegura haber enfrentado desde los inicios de su carrera. En una reciente entrevista concedida al pódcast ‘Vos podés’, Martínez describió dinámicas de poder abusivas que, según su testimonio, se encontraban “normalizadas” en los entornos laborales de los medios de comunicación y la televisión en el país.

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Martínez, recordada por producciones como Pecados capitales y su reciente paso por MasterChef Celebrity, recordó con particular énfasis un periodo de su carrera en la radio.

“A mí esto me pasa prácticamente desde que empecé”, señaló la actriz. El relato detalla que, al ingresar a la cabina de radio, se veía obligada a saludar a su jefe con un beso en la boca, un acto que ocurría frente a otros compañeros de trabajo. Martínez explicó que, de no acceder a estas demostraciones de afecto no consentidas, sufría represalias profesionales directas: “El día que yo no lo hacía (…) mis notas no salían al aire”.

La actriz describió este periodo como una situación de “favoritismo” condicionado. Si bien era percibida por sus colegas como “la consentida”, Martínez enfatizó que dicho estatus no era un privilegio buscado, sino una imposición de poder que generaba un ambiente hostil tanto con su agresor como con sus compañeras de mesa de trabajo.

Un aspecto muy importante del testimonio de Martínez es que no hubo intervención de terceros. La actriz se preguntó cómo, a pesar de que los eventos sucedían frente a periodistas, productores y personal administrativo, no se activaron alertas ni protocolos de protección.

“Yo creo que las mujeres no entienden hasta qué punto eso estaba normalizado. Yo aguanté muchas cosas (…) seguramente había podido ir a recursos humanos y no pasaba nada”, reflexionó durante la entrevista.

María José Martínez, además de su experiencia en radio, compartió un segundo incidente serio que ocurrió mientras participaba en un reality. Según su testimonio, durante los viajes de producción, un superior aprovechó el contexto de celebraciones y el consumo de alcohol para agredirla.

La actriz describió un intento de contacto forzado en el que el individuo habría intentado realizar tocamientos no consentidos mientras ella intentaba cerrar la puerta de su habitación. “En la fiesta de la empresa se emborracha y te coge la cabeza y te besa a la fuerza, te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”, narró con visible afectación.

La relevancia de estas declaraciones radica no solo en la figura de Martínez, sino en la visibilización de las dificultades para denunciar en una industria donde, según la actriz, los canales de ayuda suelen ser inoperantes frente a figuras de alto perfil.