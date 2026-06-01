La nueva exigencia del Gobierno Petro a las empresas sobre casos de acoso

Con los casos de acoso que fueron denunciados por diversas empresas, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, aclaró nuevas exigencias para las empresas del país.

Las empresas en Colombia tendrán que informar cada seis meses cuántas quejas por acoso sexual han recibido y qué decisiones tomaron frente a esos casos. Si durante el periodo no se presentó ninguna denuncia, también deberán reportarlo.

MinTrabajo hizo la aclaración de su normativa. Foto: Bernardo Peña

La aclaración fue hecha por el Ministerio del Trabajo a través de un concepto jurídico emitido en respuesta a una consulta sobre la aplicación de la Ley 2365 de 2024, normativa que busca fortalecer las medidas de prevención y atención del acoso sexual en los entornos laborales.

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“Esta interpretación se ajusta a los principios de prevención, debida diligencia y rendición de cuentas que orientan la Ley 2365 de 2024, y garantiza la producción de información continua y verificable para la formulación y seguimiento de la política pública en materia de prevención del acoso sexual en el entorno laboral”, destaca.

De acuerdo con la cartera laboral, los empleadores están obligados a publicar la información semestral en los canales físicos o digitales disponibles para sus trabajadores. El reporte debe incluir el número de quejas tramitadas y las sanciones impuestas, pero sin revelar datos que permitan identificar a las personas involucradas.

MinTrabajo vigilará a las empresas del país. Foto: Freepik

Además, la información recopilada podría convertirse en una herramienta relevante para la formulación de políticas públicas. El Ministerio sostiene que la generación continua de datos facilita la identificación de tendencias, la evaluación de riesgos y el diseño de estrategias para combatir el acoso sexual en el trabajo.

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“Emitir concepto jurídico en el que se precise si la obligación de publicación semestral es exigible incluso en ausencia de quejas, y en tal caso, si debe realizarse una publicación indicando expresamente la inexistencia de casos”, señala MinTrabajo.