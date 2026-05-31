Gremios reaccionan a los resultados de la jornada electoral: “Alerta democrática máxima”

Los resultados de la más reciente jornada electoral generaron diversas reacciones entre los gremios económicos del país, que coincidieron en destacar la importancia de la participación ciudadana, aunque también expresaron preocupaciones sobre el clima político e institucional que rodea el proceso democrático.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de sectores gremiales que lanzaron una advertencia sobre lo que calificaron como una situación de “alerta democrática máxima”.

Alerta democrática Máxima ❗️El ataque sistemático del Presidente de la República del sistema electoral colombiano, y el proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que le permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz. En Colombia daremos… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 1, 2026

Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, existe una preocupación creciente por los cuestionamientos del presidente de la República al sistema electoral colombiano y a las instituciones encargadas de garantizar los procesos democráticos.

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“El ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y al proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que le permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz”, señalaron. Agregaron que, aunque continuarán dando la lucha por las vías institucionales para evitar abusos e irregularidades, consideran necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales en defensa de la democracia y las garantías electorales", destaca Mac Master.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) destacó la jornada como un triunfo de la democracia. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que los ciudadanos enviaron “un mensaje claro, contundente e inequívoco” a través de las urnas.

“Los ciudadanos expresaron en las urnas su deseo de un cambio de rumbo y marcaron una tendencia que debe ser escuchada con atención y respeto por toda la dirigencia nacional”, manifestó Cabal.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: VANESA LONDOÑO

El dirigente gremial resaltó que millones de colombianos reafirmaron su confianza en las instituciones y en el voto como herramienta de transformación social. A su juicio, los resultados representan también un llamado a fortalecer y defender las instituciones que garantizan las libertades, la separación de poderes y la estabilidad democrática del país.

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Fenalco señaló además que la decisión de los electores refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo que promueva más oportunidades, empleo, confianza e inversión, al tiempo que permita a las nuevas generaciones construir su futuro con mayores expectativas.