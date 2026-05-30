Ordenan el cierre del servicio de cirugía plástica de clínica vinculada al médico Gabriel Cubillos

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, institución donde presta sus servicios el médico Gabriel Cubillos, tras detectar que se ofrecían y comercializaban procedimientos quirúrgicos sin contar con la habilitación requerida por la normatividad vigente.

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“Encontramos que estaban ofertando y comercializando procedimientos quirúrgicos sin la habilitación correspondiente y que quisieron obstaculizar las labores de inspección y vigilancia. Como resultado, tuvieron que retirar sus servicios del registro oficial de prestadores. Vamos a realizar también inspección a la Secretaría de Salud de Bogotá para entender por qué este caso no fue atendido a tiempo”, señala Daniel Quintero, superintendente de Salud.

La medida fue adoptada por la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por funcionarios de la entidad, quienes evidenciaron presuntas irregularidades en la prestación de estos servicios.

Cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento. Foto: SuperSalud

Adicionalmente, la Supersalud impuso una medida cautelar a la Clínica Láser Surgical, establecimiento donde también se realizaban procedimientos de cirugía plástica y estética.

Según informó la entidad, durante las actuaciones de inspección se identificaron riesgos en la prestación de los servicios y situaciones que habrían obstaculizado las labores de vigilancia y control.

SuperSalud realizó el sellamiento tras las investigaciones realizadas. Foto: Montaje El País: Getty Images/ Superintendencia de Salud

Como consecuencia de esta medida, la Clínica Láser Surgical reportó el retiro de la habilitación de los servicios que tenía registrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

La Superintendencia señaló que estas decisiones forman parte de las acciones que adelanta para garantizar la seguridad de los pacientes y verificar que los servicios de salud se presten bajo los estándares de calidad exigidos por la ley.

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“Pero también quiero enviar un mensaje muy importante a las mujeres, a los jóvenes, en general a los colombianos. No arriesguen su vida yendo a lugares que no tienen cirujanos certificados, donde no están habilitados de forma correcta. No hay nada más importante que la salud, que la vida. Cuídense. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir haciendo que estos lugares tengan que cumplir con la ley”, destaca Quintero.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inspección, vigilancia y control en todo el país con el fin de proteger a los usuarios del sistema de salud y prevenir riesgos asociados a la prestación de servicios sin las condiciones habilitadas.