SuperSalud impuso medida cautelar a Cafam: se identificaron 1.048.575 pendientes abiertos en la entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) adoptó una medida cautelar contra Cafam, en su rol de gestor farmacéutico, tras detectar graves fallas en la entrega de medicamentos en diferentes regiones del país.

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La decisión se produce luego de un proceso de vigilancia intensiva que incluyó visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico, en las que se evidenciaron retrasos significativos que están afectando la continuidad de los tratamientos médicos de miles de usuarios.

De acuerdo con la información oficial, se identificaron 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional, cifra reportada por la propia Cafam durante el proceso de supervisión. Este volumen de retrasos encendió las alertas de la autoridad sanitaria, debido al impacto directo que tiene sobre pacientes con condiciones de salud que requieren atención constante y oportuna.

La compañía deberá modificar diversos procesos internos. Foto: Facebook: Cafam

La Supersalud señaló que estas fallas no solo representan un incumplimiento en la gestión del suministro farmacéutico, sino que además ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud.

En este contexto, la entidad de control determinó la necesidad de intervenir con medidas inmediatas para corregir las deficiencias operativas, administrativas, logísticas y de abastecimiento que han generado la acumulación de pendientes.

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La medida cautelar impone a Cafam la obligación de implementar un plan de normalización estricto, orientado a reducir progresivamente los pendientes de entrega.

Supersalud evidenció la existencia de 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional. Foto: Gobernación del Cauca

Dicho plan establece metas concretas de cumplimiento: un cierre mínimo del 30 % de los casos en el primer mes, 60 % en el segundo mes y la finalización total dentro del plazo fijado por la autoridad. Además, la estrategia deberá priorizar a los pacientes más vulnerables, incluyendo personas con enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo, menores de edad y adultos mayores.

La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que mantendrá un seguimiento estricto y permanente sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas, con el objetivo de garantizar mejoras reales en la entrega de medicamentos.

Por su parte, la Cafam deberá ajustar de manera inmediata sus procesos internos para asegurar la disponibilidad y distribución eficiente de los medicamentos, respondiendo a las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria.