Conductores en Bogotá podrán pagar el impuesto vehicular en cuotas: así funciona el beneficio

Uno de los principales requisitos que un conductor de moto o carro en Bogotá debe tener es efectuar el pago del impuesto vehicular, un cobro que permite que los ciudadanos de la capital puedan circular en sus vehículos de manera legal; en caso de no hacerlo, se estará recibiendo alguna sanción económica.

Colombianos que compren estos carros tendrán un importante beneficio: tras decisión del Gobierno, saldrían más baratos

Este impuesto está basado en la Ley 488 de 1998, donde el valor del tributo depende del valor comercial definido por el Ministerio de Transporte y que es ajustado cada año por el Ministerio de Hacienda.

Es ante ello que la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hacienda del distrito, ha implementado varias alternativas para que los ciudadanos de la capital puedan acceder a este trámite, ya sea a través de descuentos para el impuesto o a través de una posibilidad de aplazar el pago sin recibir algún interés en el proceso.

Uno de los beneficios que se encuentra en este momento es el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), un mecanismo cuya función es hacer el pago del impuesto en dos oportunidades, sin que termine generando un costo adicional.

No pagar el impuesto vehicular puede generar sanciones económicas para los propietarios. Foto: Getty Images

Este sistema va dirigido a aquellos conductores que necesitan mayor flexibilidad para pagar su impuesto vehicular. El plazo máximo para acceder a este servicio es hasta el próximo 12 de junio.

La primera cuota de pago debe cancelarse el 3 de julio, mientras que la segunda se realizará el 4 de septiembre. Las autoridades recuerdan que si las personas no cumplen con el pago, recibirán una multa alrededor de los $366.000 pesos.

¿Cómo se puede efectuar el pago del impuesto vehicular en 2026?

Para poder llevar a cabo el pago del impuesto vehicular, los ciudadanos pueden hacerlo de varias maneras.

Una de ellas es dirigirse a la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, en caso de que el vehículo se encuentre matriculado en la ciudad.

Otra forma es ir de manera presencial a cualquiera de las entidades bancarias que están autorizadas para el pago, ya sea Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, etc.

Finalmente, el pago por medios electrónicos es otro método para realizar el impuesto vehicular. Este se puede realizar por medio de algún portal bancario, un cajero electrónico, una billetera digital o un corresponsal financiero.

¿Existen algunos vehículos en Colombia que no necesiten realizar el impuesto vehicular?

No todos los vehículos requieren realizar el impuesto vehicular, ya que de acuerdo con la normativa existen varios modelos que son una excepción.

Dentro de estas particularidades están las motocicletas que tienen hasta 125 centímetros cúbicos de cilindraje, al igual que bicicletas y motonetas.

Otros vehículos que no necesitan hacer el pago son los tractores agrícolas, maquinaria industrial y equipos que son utilizados para la construcción de vías públicas.

Los vehículos de transporte público de pasajeros y carga tampoco deben pagar el impuesto vehicular.