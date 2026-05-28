En la feria E-Motion Bogotá fue lanzado el nuevo Dongfeng VIGO: detalles y rendimiento

Durante la noche de este jueves 28 de mayo se vivió una nueva jornada de presentación de vehículos eléctricos e híbridos en la E-Motion Fest, la feria que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá que reúne a las marcas más relevantes del sector automotor en un solo lugar.

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El tema central de la feria se enfoca en el crecimiento acelerado que ocurre en el país, donde varios de los consumidores que comienzan a adentrarse en el mercado eléctrico e híbrido buscan lo mejor en sostenibilidad, ahorro, eficiencia y las mejores tecnologías que presentan los carros del futuro.

La feria, que se realizará hasta el próximo domingo 31 de mayo, tiene la participación de marcas como Geely, Deepal, MG, Cupra, Foto, Porsche, Audi, BMW, MINI Cooper, BYD y Changan.

El lanzamiento de un nuevo modelo durante el E-MOTION Fest

Durante la fecha de este jueves, la Feria se adentró en el lanzamiento del nuevo vehículo eléctrico VIGO, de la marca china Dongfeng, una SUV 100 % eléctrica que busca competir contra las grandes compañías de automovilismo eléctrico que encabezan las listas en el país.

El modelo que rodará por las calles de la capital se convierte en el segundo vehículo de la compañía en Colombia, luego de la llegada del Dongfeng BOX.

El nuevo Dongfeng VIGO incorpora tecnologías de asistencia a la conducción, regeneración de energía y carga rápida. Foto: Foto Mateo Candela

“Con el VIGO, nuestros clientes acceden a un SUV que desde su versión de entrada incorpora asistencias a la conducción, altos niveles de equipamiento y una destacada autonomía para el uso diario y los viajes fuera de la ciudad”, señaló Sergio Correa, jefe comercial de Corautos Andino.

Características principales del VIGO

El diseño de su vehículo demuestra una estructura futurista, en donde destaca bastante el estilo de sus luces LED en forma de T, al igual que la parte trasera que mantiene los mismos rasgos.

La nueva referencia de la marca Dongfeng tendrá dos versiones para los compradores, el E2 y E2+, cada uno con autonomías de 400 y hasta 470 kilómetros, respectivamente.

Las dos presentaciones tienen incorporado un motor eléctrico de 161 caballos de potencia y 230 Nm de torque, además de contar con baterías con tecnología LFP, que son conocidas por ser eficaces y durables.

El nuevo Dongfeng VIGO incorpora tecnologías de asistencia a la conducción, regeneración de energía y carga rápida. Foto: Foto Mateo Candela

Volviendo al sistema de autonomía del vehículo, este cuenta con una regeneración de energía. Ambas versiones poseen un modelo que incorpora tres niveles de regeneración de batería, el cual permite recuperar parte de la energía mientras el carro avanza o realiza una frenada.

Por medio de esta acción, el VIGO puede optimizar su rendimiento energético. Eso sí, es un vehículo enchufable que utiliza un conector tipo 2 cuyo sistema de carga se demora entre 18 y 30 minutos, dependiendo de la versión que compre el usuario.

Refiriéndose a otras características tecnológicas, poseen dentro del coche asientos eléctricos de seis posiciones, tanto para el conductor como para el pasajero. Asimismo, incorporar tres modos de manejo: Comfort, Sport y Eco.

El VIGO también cuenta con una dirección asistida que está configurada en tres niveles que permiten adaptar la dureza del volante de acuerdo al estilo de conducción.

Asimismo, posee seis airbags, incluyendo bolsas frontales, laterales y de cortina, junto con una cámara 360 y visión 540 en 3D.

La nueva SUV eléctrica de Dongfeng busca competir en el mercado colombiano frente a marcas líderes del sector. Foto: Foto Mateo Candela

Refiriéndose al precio del vehículo, la Dongfeng Vigo E2 tendrá un precio de $92.990.000. No obstante, durante su lanzamiento contará con un bono de $8.000.000, lo que deja un precio final de $84.990.000.

Por otro lado, la versión E2+ llegará con un precio de lista de $98.990.000 y un bono de lanzamiento de $9.000.000, dejando un valor final de $89.990.000.

La huella de Dongfeng en Colombia

Dongfeng ha tenido un crecimiento notable en cuanto a la matriculación de sus vehículos en Colombia, encontrándose en el top 10 de marcas de carros eléctricos que más han vendido durante el 2026.

De acuerdo al más reciente boletín de Fenalco y la ANDI, Dongfeng, entre los meses de enero y abril de 2026, ha matriculado un total de 222 vehículos eléctricos en el país, incremento que se traduce en un 344% en comparación con lo visto durante el año pasado.

De acuerdo con Mauricio Rivera, Coordinador de Mercadeo de Dongfeng, la llegada de VIGO al país busca que la marca se convierta en una de las marcas más vendidas en el país.

“Primero, lo que traemos es una relación producto-precio, digamos que muy buena. Nos enfocamos en eso, en poder darles a nuestros clientes un producto muy bueno, muy ganador, a un precio muy fácil de acceder. Y nuestro objetivo este año es poder quedar dentro del top 3 de marcas más vendidas en SUV en Colombia“, comentó el coordinador Rivera.