Adiós al Giro de Italia: corredor estrella no aguantó más y se retiró en plena etapa reina

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) se retiró del Giro de Italia 2026 en la etapa 19. Su última imagen en carrera fue hablando con los médicos en el vehículo de asistencia, una situación que ya anticipaba lo peor.

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Cuando faltaban 127 kilómetros para la línea de meta, en la transmisión oficial se confirmó el abandono de Narváez.

Su equipo, el UAE Team Emirates, explicó las razones de esta decisión. “Lamentablemente, Jhonatan Narváez se vio forzado a abandonar en la primera parte de la etapa 19 del Giro de Italia”, informaron.

“Ayer, el ecuatoriano sufrió una pequeña caída en el traslado de regreso al autobús, lo que le dejó algo de molestia en el exigente terreno de hoy. Regresa a casa con tres victorias de etapa en el bolsillo y dos jornadas vistiendo la maglia ciclamino”, agregó el comunicado oficial.

A salvo el récord de Colombia

Jhonatan Narváez fue una de las grandes figuras en esta edición. Ganó la cuarta, la octava y la undécima etapa poniendo en peligro un histórico récord de Colombia.

Fernando Gaviria puede respirar tranquilo al ser el único sudamericano que ha logrado ganar cuatro etapas de un mismo Giro en toda la historia. Narváez estuvo a punto de igualarlo, pero no le alcanzó para confirmar su póker de triunfos en la corsa rosa.

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El ‘Lagarto’ se despide con la satisfacción del deber cumplido, aunque le queda el sabor amargo de no haber llegado hasta Roma con el resto de sus compañeros.

Y es que el UAE Team Emirates ha estado sufriendo abandonos desde la primera semana. Ahora mismo solo le quedan cuatro ciclistas en carrera, tras el retiro de Adam Yates, Marc Soler, Jay Vine y ahora Jhonatan Narváez.

Jhonatan Narváez celebrando su triunfo en la etapa 11 del Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Los ojos en el Tour de Francia

Desde ya pueden empezar a pensar en el Tour de Francia, donde tendrán a Tadej Pogačar como jefe de filas acompañado por el mexicano Isaac del Toro.

La escuadra emiratí es favorita a arrasar con todos los premios en el Tour, aunque competirán contra grandes rivales como Remco Evenepoel o el propio Jonas Vingegaard.

Pogačar decidió no ir al Giro de Italia para guardar sus fuerzas y llegar fino a la Grande Boucle, principal cita de la temporada, que coincidirá con las fechas del Mundial de fútbol.

El esloveno lleva una racha casi perfecta en la presente temporada y difícilmente le puedan sacar de bolsillo un nuevo título en el Tour, aunque en el ciclismo no hay nada escrito hasta que las piernas digan lo contrario.