Caos en la clasificación general del Giro de Italia 2026: Colombia hizo estragos en la etapa 17

Einer Rubio (Movistar Team) hizo estragos en la etapa 17 del Giro de Italia 2026. El corredor nacional en 10 ocasiones se intentó ir en busca de victoria, pero fue neutralizo por otros competidores rumbo a la meta situada en Andalo.

A la última subida el nacido en Chíquiza, Boyacá, llegó con todas las posibilidades de ganar encontrándose en un mano a mano con un rival. Aunque lanzó un arranconazo, el mismo no fue suficiente para marcar diferencias significativas.

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Michael Valgren, del EF Education-EasyPost, fue quien terminó aventajándose a los que iban en pinta y tras 4:41:33′ pasó como primero de la etapa 17.

Rubio fue quinto en el día, llegando con el mismo tiempo del ganador de la fracción luego de los 202 km que se disputaron entre Cassano d’Adda y Andalo.

Vingegaard comanda el Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard sigue como el líder transitorio de la Corsa Rosa a falta de tres días para su terminación. Este miércoles aparece con una diferencia positiva de más de cuatro minutos sobre sus persecutores, Felix Gal y Thymen Arensman.

Rubio con su actuación destacada del miércoles pudo subir un par de casillas en la clasificación general, lo que lo puso como 27, a casi una hora del dueño de la camiseta rosa.

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