Jonas Vingegaard anuncia su retiro cercano del ciclismo: explicó por qué y rompió corazones

En pleno día de descanso como líder del Giro de Italia, Jonas Vingegaard anunció que no le queda mucho tiempo como ciclista profesional.

Aunque apenas tiene 29 años de edad, el pedalista danés quiere terminar su carrera más pronto de lo esperado. “Este es mi octavo año como profesional y no me veo compitiendo hasta los 35“, declaró.

“Cumplo 30 en diciembre, así que no me quedan muchos años. Pero mientras lo disfrute, seguiré compitiendo“, agregó en rueda de prensa.

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Vingegaard tiene contrato con el Visma-Lease a Bike hasta 2028 y su deseo es continuar vestido de amarillo hasta el momento en que toque colgar la bicicleta. “Tampoco me veo cambiando de equipo. Terminaré mi carrera en Visma“, declaró.

“Si sigo disfrutándolo, entonces seguiré corriendo. Todavía tengo algunos objetivos. Este Giro es un objetivo principal para mí, por ejemplo, no he ganado todas las carreras por etapas de una semana. Todavía hay algunas grandes carreras que quiero intentar ganar”, agregó.

Le apunta al Tour de Francia

Según los expertos, Vingegaard ya tiene el Giro de Italia en sus manos y solo se le escapará si sucede algún evento fuera de lo normal.

Actualmente está primero de la clasificación general con dos minutos de diferencia sobre el segundo. El martes habrá etapa de montaña y todo apunta a extender las diferencias en la cima de la corsa rosa.

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“No creo que la carrera haya terminado hasta que realmente haya terminado. Puede pasar cualquier cosa: puedo tener un mal día, puedo caerme, puedo enfermarme. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Así que, en mi opinión, la carrera claramente no ha terminado“, analiza Vingegaard.

Su plan es seguir compitiendo a tope hasta el aterrizaje en Roma, donde podrá tomarse una copa de prosecco como celebración por el deber cumplido.

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En la mente ya tiene el Tour de Francia, que empezará el próximo 4 de julio. “Esa es también la razón por la que no quiero arriesgar en todas las etapas. En ese caso, puede resultar más difícil de lo necesario. Así que, obviamente, también pensamos en el Tour de Francia a largo plazo”, declaró.

“He visto en los últimos años que, después de correr una Gran Vuelta, mi nivel en la segunda era incluso mejor que en la primera. Así que eso es también lo que esperamos en el Tour“, apuntó Jonas.

Al Visma-Lease a Bike le quedan solo seis etapas para coronarse en el Giro. “La tercera semana es, con diferencia, la más dura. Pero claro, también hay muchas oportunidades en la tercera semana, y ya he dicho que elegiremos bien los días. No voy a decir aquí cuáles serán, pero desde luego no rodaremos siempre a la defensiva”, finalizó.