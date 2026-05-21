La insólita confesión de Egan Bernal en pleno Giro de Italia: “Ni siquiera sé dónde estoy”

Egan Bernal sigue luchando por regresar al ‘Top 10′ del Giro de Italia 2026. El corredor zipaquireño perdió dos lugares en la clasificación general tras lo sucedido en la undécima etapa, pero viene teniendo mejores sensaciones al interior del pelotón.

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Puesto de Egan Bernal y Einer Rubio en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 11

Su principal objetivo será acompañar a Thymen Arensman en las jornadas de montaña y apoyarlo para que pelee por el podio contra Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

El miércoles hizo un trabajo de desgaste en cabeza del pelotón y llegó con el resto del grupo a tres minutos de Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), ganador de la etapa 11.

Después de llegar a Chiavari le recordaron que en esa misma ciudad consiguió su primer podio como profesional en el año 2017, dato que Egan Bernal desconocía totalmente.

“No tenía ni idea, la verdad. Ni siquiera sé donde estoy, la verdad uno va etapa por etapa y ni siquiera sabe en qué parte de Italia está. Pero bueno, chevere”, contestó en declaraciones para Caracol Sports.

Esa es una realidad que esconden como secreto la mayoría de ciclistas. Muchas veces están tan concentrados en la estrategia y los puertos de montaña que no se detienen a mirar las ciudades por las que transitan en competencia.

Egan se llevó una sorpresa al conocer que Chiavari tenía un valor fundamental en su crecimiento como ciclista y que le sirvió para impulsar su carrera hasta el punto de ser considerado uno de los nombres más valiosos del pelotón internacional.

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Y es que en Italia especialmente ha escrito varias páginas doradas de su vida. Allí conquistó el Giro en el año 2021, unos meses antes de aquel accidente que lo tuvo hospitalizado por varios días.

Para esta edición llegó como uno de los líderes del Netcompany Ineos, sin embargo, la misma carrera ha decantado las cosas a favor de Arensman. El ciclista neerlandés está tercero de la clasificación general y aspira a pelear contra Vingegaard por un título que hace rato le ha sido esquivo a la escuadra británica.

Egan Bernal está en el puesto 15° de la clasificación general. Foto: Getty Images

Egan atravesó problemas físicos que le impidieron hacer su preparación física al pie de la letra, dificultad que se vio cuando llegaron los puertos de alta montaña en la corsa rosa. La esperanza está puesta en volver al ‘Top 10′ y en alguna etapa salir al ataque por la victoria.

Por fortuna todavía quedan varios días de Giro y la curva de rendimiento parece mejorar gracias al trabajo hecho junto a los directores deportivos.