Se apretó la clasificación general del Giro de Italia: Egan Bernal quedó feliz en la contrarreloj

El equipo de Egan Bernal salió victorioso en la etapa 10 del Giro de Italia 2026. Filippo Ganna hizo un tiempazo en la contrarreloj individual y se quedó con el primer triunfo de esta edición para el Netcompany Ineos.

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Thymen Arensman, líder de la escuadra británica, también le descontó tiempo a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y se apunta en la pelea por el título de la corsa rosa.

Aunque Egan quedó lejos de sus dos compañeros, cerró con un buen tiempo para no ser especialista en esta disciplina. El corredor zipaquireño detuvo el reloj en 49 minutos y 40 segundos, por encima de algunos favoritos.

Fue una tarde redonda para el Netcompany Ineos, que le mete presión a Vingegaard y ahora trabajará con más confianza en las etapas de montaña.

Giro de Italia 2026 — Etapa 10

Afonso Eulálio sigue líder

La noticia del día es que Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) aguantó la diferencia que tenía a su favor y mantuvo el liderato de la clasificación general.

Ahora empieza una nueva batalla entre los favoritos del Giro, que tratarán de incomodar a Vingegaard en su camino como candidato a levantar el Trofeo Senza Fine en la ciudad de Roma.

La contrarreloj ajustó los tiempos a la realidad y dejó claro que nada está definido en la primera grande del año. Arensman se erige como la principal amenaza, aunque necesitará de la mejor versión de Egan Bernal en la montaña.

Jonas Vingegaard, que ya ganó dos etapas en este Giro, sigue esperando por el momento para vestirse de rosa. La conclusión para los directores del Visma es que no estuvo tan fino como esperaban.

Jonas Vingegaard confirma su favoritismo al título del Giro de Italia. Foto: AFP

De aquí en adelante no hay más etapas contrarreloj en el Giro de Italia, lo que abre el panorama para los escaladores. Este miércoles, por ejemplo, habrá tres puertos categorizados que podrían animar los movimientos en el lote principal.

Egan Bernal y Einer Rubio tienen como prioridad el trabajo de apoyar a su jefe de filas, sin embargo, podrían salir a buscar una victoria en las dos semanas que restan por disputar.

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Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 10)

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 27″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 1′57″

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′24″

5. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 2′48″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′06″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 3′28″

8. Derek Gee (Lidl-Trek), a 3′34″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′36″

10. Markel Beloki (EF Education), a 4′16″

...

13. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 5′39″

37. Einer Rubio (Movistar Team), a 28′25″.