Palazo de Jonas Vingegaard en el Blockhaus: cumplió su palabra y causó daños en el Giro de Italia

Este viernes se disputó una de las etapas más importantes del Giro de Italia 2026. Fueron 244 kilómetros de recorrido hasta la cima del Blockhaus, donde se esperaba una batalla a fuego entre los favoritos de la clasificación general.

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Todos los ojos del mundo estaban puestos sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien advirtió en la previa que trataría de sacar diferencias en las rampas más difíciles de la séptima fracción.

La fuga empezó a subir el puerto final con casi tres minutos de diferencia sobre el pelotón, pero poco a poco perdieron las fuerzas y cedieron esa ventaja que habían logrado recolectar.

Faltando 7 kilómetros para la línea de meta, el Visma-Lease a Bike se puso por delante del grupo y apretó el ritmo en los pedales del italiano Davide Piganzoli. En ese momento empezaron a sufrir varios de los favoritos, entre ellos el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) y el español Enric Mas (Movistar Team).

Afonso Eulálio pierde minutos

Afonso Eulálio (Barhain Victorious), líder de la clasificación general, aguantó lo que pudo en la escalada, pero cedió a la presión del Visma cuando solo faltaban 5 kilómetros para coronar la cima del Blockhaus.

Justo ahí empezó la ofensiva de Vingegaard. El danés apretó el acelerador y solo recibió la respuesta de Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe).

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El corredor italiano trató de seguirle el paso al máximo favorito; sin embargo, no le fue posible tras el segundo arranconazo. Vingegaard se fue en solitario hacia la victoria, aunque no le alcanzó para tomar la maglia rosa.

Afonso Eulálio continuará una jornada más en el primer cajón de la clasificación general, aunque mostró su cara más débil y es cuestión de tiempo para que se le acabe el reinado.

Jonas Vingegaard se le escapa a Giulio Pellizzari en la etapa 7 del Giro de Italia Foto: Getty Images

El balance general para Jonas Vingegaard es de 13 segundos sobre Felix Gall (Decathlon), un minuto respecto al primer lote de favoritos y más de dos minutos de diferencia frente a Egan Bernal.

El danés consiguió la victoria número 49 de su carrera profesional, muestra clara del favoritismo que le dan los expertos. A su vez, es el séptimo triunfo que consigue en las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Posiciones - Etapa 7 del Giro de Italia 2026

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 6:09:15

2. Felix Gall (Decathlon CMA), a 13″

3. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 1′02″

4. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 1′05″

5. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 1′05″

6. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling), a 1′29″

7. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 1′40″

8. Derek Gee (Lidl-Trek), a 1′42″

9. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 1′44″

10. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 1′44″.

Giro de Italia 2026 — Etapa 7

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (etapa 7)

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 30:59:23

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′17″

3. Felix Gall (Decathlon CGM), a 3′34″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 4′25″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′28″

6. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 4′32″

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling), a 4′56″

8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 4′57″

9. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 5′07″

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 5′11″.