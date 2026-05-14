El Giro de Italia 2026 llegará este viernes a su primera gran prueba de montaña con la disputa de la etapa 7 entre Formia y Blockhaus, una jornada que comienza a perfilar la lucha por la clasificación general y que podría convertirse en la primera gran oportunidad para Egan Bernal en la actual edición de la carrera.

Giro de Italia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 6

Después de varios días marcados por etapas llanas y puertos ‘poco explosivos’, con recorridos favorables para velocistas y ciclistas de fuga, el pelotón afrontará un trazado de alta exigencia montañosa que podría comenzar a generar diferencias importantes entre los favoritos al título.

La fracción tendrá un recorrido de 168 kilómetros con llegada en Blockhaus, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo italiano.

Egan Bernal, del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

El recorrido presenta un perfil completamente distinto al de las etapas anteriores. La primera parte transcurrirá por sectores relativamente controlados, pero el cierre incluirá un ascenso de primera categoría considerado entre los más duros del Giro de Italia.

Esta subida tendrá cerca de 13,6 kilómetros con pendientes promedio superiores al 8 %, además de varios tramos que son de doble dígito.

Precisamente por esas características, la jornada genera expectativa alrededor de los escaladores y aspirantes a la clasificación general. Entre ellos aparece Egan Bernal, líder del Netcompany-INEOS, quien ha tenido un arranque difícil en la carrera, pero proyecta competir por el podio.

Egan Bernal sintió “morir“ en el Giro de Italia 2026: relató terrible momento que sufrió

El ciclista colombiano llega al Giro 2026 después de un proceso de recuperación y consolidación deportiva que ha sido seguido de cerca por el mundo del ciclismo. Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, continúa buscando recuperar protagonismo en las grandes vueltas tras el grave accidente sufrido durante un entrenamiento a comienzos de 2022.

Egan tendrá que competir con otros especialistas en ascenso que integran el grupo de favoritos para la general, como Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Ben O’Connor o Thymen Arensman, además de una posible escapada de Einer Rubio. Aunque, claramente, el favorito es el danés del Visma Lease a Bike.

El plato fuerte de la jornada estará en la llegada a Blockhaus, donde se medirá el fuelle de los favoritos. Foto: Web oficial Giro D'Italia

La transmisión del Giro de Italia 2026 para Colombia continuará a través de ESPN, la plataforma Disney+, RCN, Caracol y el seguimiento que se lleva a cabo en SEMANA.

La etapa de este viernes podría comenzar a definir cuáles corredores llegan realmente con aspiraciones de pelear el título en Roma. Por ahora, la expectativa en Colombia se concentra especialmente en la respuesta que pueda ofrecer Egan Bernal en su primer gran examen de montaña dentro del Giro de Italia 2026.