Clasificación general de la cuarta etapa del Giro de Italia 2026: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio

El Giro avanza por la bota itálica luego de las tres primeras jornadas muy intensas en Bulgaria y el primer día de descanso de la exigente competencia de tres semanas, mientras los equipos se instalaban en suelo italiano. Cabe recordar que es considerada una de las carreras más grandes del World Tour y corredores como Nairo Quintana y Egan Bernal lograron subir a lo más alto y escribir páginas de oro.

El momento exacto en el que Egan Bernal sufrió la montaña: así le fue en la etapa 4

Nairo Quintana revela por qué no fue al Giro de Italia 2026: expuso la verdadera razón

La carrera tuvo grandes coyunturas en los primeros días en Bulgaria, como el doloroso retiro de Santiago Buitrago y su primer parte médico cuando más prometía con sorprender por las vías italianas. Además, el asombroso ascenso de Egan Bernal al top 3 de la clasificación general que tiene en expectativa a todo un país.

El pelotón se enfrentó a un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. Aunque se describía como una jornada con tramos llanos, la clave estuvo en el puerto de Cozzo Tunno, de segunda categoría, donde Egan Bernal tuvo un momento en que se descolgó del grupo, donde los primeros en la general intentaron escaramuzas y marcar diferencias.

El desafío era claro para Egan, quien no se vio cómodo en una jornada marcada por las altas temperaturas. Hubo una ascensión de casi 15 kilómetros con una pendiente media del 5,9 %. Si bien no era un coloso de alta montaña, era un rompepiernas de alta exigencia física. Al final, el italiano Giulio Ciccone hizo respetar la casa y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

La llegada a Cosenza tuvo un final que picaba hacia arriba, con un repecho de 450 metros al 3,7 %. Estos tramos en la vía no le dieron opciones a Egan para sorprender y más bien se enfocó al máximo para no perder más tiempo.

Clasificación general tras la etapa 4

Egan Bernal se vio perjudicado y se quedó del grupo perseguidor y bajó un puesto en la general. La victoria fue para el ecuatoriano Jonathan Narváez y el segundo fue el venezolano Orluis Aular del Movistar Team tras un espectacular sprint.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

El segundo en la general es el suizo Jan Christen, a cuatro segundos de Ciccone. El alemán Florian Stork queda con el mismo tiempo y Egan Bernal baja al cuarto lugar con el mismo tiempo.

Por su parte, Einer Rubio, del Movistar Team, se acerca al top 10 y ahora es 12.º a 10 segundos del nuevo líder, mismo tiempo para Jonas Vingegaard. Los escarabajos se van acomodando para dar el golpe en la alta montaña.