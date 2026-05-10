Egan Bernal, sólido en el top 3 del Giro de Italia: clasificación general tras la etapa 3

Sin complicaciones ha pasado Egan Bernal (Netcompany Ineos) el tercer día del Giro de Italia 2026. Luego de lo que fueron dos días que estuvieron marcados por los accidentes, la fracción de este domingo transcurrió con normalidad entre Plovdiv y Sofia.

El de Zipaquirá no perdió la pista del líder provisional, con el que mantiene una diferencia negativa de cuatro segundos, pero que le permite seguir estando como tercero en la clasificación general.

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La carrera este lunes tendrá lo que será su primer día de descanso. Ya el martes, 12 de mayo, el pelotón volverá a la disputa de la cuarta etapa, la cual se correrá entre Catanzaro y Cosenza (138 km).

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Dicho recorrido del martes será uno de los primeros de las 21 etapas en tener contacto con la media-alta montaña. En toda la mitad del recorrido se hará una subida de segunda categoría, donde hay 14.4 km y un desnivel del 5.9 %. Esa será la única subida de dicho día.

En los días posteriores a ese martes, todo transitaría en calma, pero ya para la etapa 7 se espera un final en alto que podría mover a Egan Bernal en la clasificación y lo pondría a luchar contra otro favorito como Jonas Vingegaard.

Será en la llegada a Blockhaus (primera categoría), donde se cierra en alto, que el colombiano tendrá que demostrar que sus primeros días estando en el top 3 no son una casualidad.

Santiago Buitrago y Egan Bernal en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

En entrevista con Ditu, de Caracol Televisión, el zipaquireño hizo un análisis reciente sobre lo que es ya escalar hasta la tercera casilla del podio.

Bastante aplomado, conociendo la carrera en la que ya fue campeón en 2021 y sabiendo que falta mucho, aseguró: “La general está muy cerrada. Son algunos pocos segundos y no marcan la diferencia”.

Egan es la carta más fuerte de Colombia en la Corsa Rosa, después de que un día antes se haya tenido que retirar Santiago Buitrago. El accidente de la etapa 2 fue el fin del sueño para el bogotano.

Líderes del Giro Líderes del Giro

En conversación con DirecTV Sports, quien defendía los colores del Bahrain Victorious dio un parte de tranquilidad tras saberse que tuvo “abrasiones superficiales, contusiones en los músculos”, contó su equipo.

“Una pena. Solo quiero recuperarme y volver más fuerte”, expuso ‘Santi’, esperando poder estar rápidamente montado en su bicicleta.

Triunfo galo en la etapa 3

El francés Paul Magnier logró este domingo en Sofía su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia en tres días, al imponerse al esprint en las calles de la capital búlgara, en una jornada en la que el uruguayo Thomas Silva conservó la maglia rosa.

El corredor del Soudal Quick-Step, de 22 años, se impuso por muy poco al italiano Jonathan Milan y al neerlandés Dylan Groenewegen en esta llegada masiva.

Ganador en la víspera, Thomas Silva conserva la maglia rosa al término de esta tercera y última etapa en suelo búlgaro, antes de la jornada de descanso del lunes, previa al traslado a Italia.

Giro de Italia 2026 — Etapa 3

*Con información de AFP.