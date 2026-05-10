Este es el jugador colombiano que puede coronarse campeón de la Premier League en próximos días

Nadie lo tenía en los planes y en la previa de la temporada sus opciones eran bastante reducidas entre el montón de figuras que se dieron cita en la considerada mejor liga del mundo. Su equipo es una de las gratas sorpresas de la campaña antes del Mundial 2026 y ahora pelea de frente con el Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola por la máxima corona en Inglaterra.

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Los ojos se colocan en el Arsenal, que tuvo una semana maravillosa tras clasificar a la final de la Champions League y sigue con el calor que pudo crear desde la fase de liga en la competencia, cuando fue el mejor de todos y pasó como líder absoluto. Los ‘Gunners’ podrían firmar el doblete histórico para sus páginas de oro si consiguen ambos trofeos.

En la Champions League, fueron 24 puntos de 24 posibles para cumplir con una fase de liga perfecta en el primer lugar. En la Premier, por su parte, va de líder con 76 puntos durante la temporada y mantiene al Manchester City con leve ventaja en la segunda posición. El defensa colombiano anhela levantar el trofeo inglés y estar atento al recambio en este remate de campaña donde la rotación es importante.

Jugadores del Arsenal celebrando uno de los goles ante Fulham. Foto: AP

El Arsenal sigue manteniendo un perfil bajo y en eso ha trabajado. En las apuestas tanto en Champions como en Premier no puede subir e incluso la probabilidad de que el Manchester City lo sobrepase va en aumento. La mirada está puesta en dar la sorpresa ante el PSG y en un mes de mayo definitivo en la Premier League.

¿Cuál es el colombiano que puede ganar la Premier League?

En la nómina de futbolistas del Arsenal aparece un jugador de raíces colombianas que sueña con ganar la Premier League y quedar en los libros de historia. Cristhian Mosquera, también de nacionalidad española (nació en Alicante, de padres colombianos), espera ser campeón en Inglaterra y quedar en lo más alto antes del Mundial 2026.

Además de apuntar también a la Champions League, Christian Mosquera mira lo que sería una eventual convocatoria al Mundial 2026. Este defensa central sigue en camino para entrar en el grupo de España, la favorita al título, aunque las posibilidades para su titularidad en este remate de temporada se reducen, debido a la fila que encabezan el francés William Saliba y el brasileño Gabriel Magalhães, además del ecuatoriano Piero Hincapié.

Christian Mosquera, jugador del Arsenal. Foto: Visionhaus/Getty Images

Mosquera levantó cierta polémica en algún momento en Colombia, debido a que se abrió una posibilidad de que estuviera con la Selección Colombia en el proceso con Néstor Lorenzo, intentos que fueron fallidos ante el desinterés de la Federación Colombiana de Fútbol por buscarlo y el deseo del jugador de vestir la camiseta española en el Mundial.

De esta manera, Christian se alista para rematar la Premier de la mejor manera y sueña con la difícil titularidad. El título del fútbol inglés le aumentaría su palmarés con apenas 21 años de edad.