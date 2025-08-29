España tomó decisión oficial con Christian Mosquera, quien sonaba para jugar con Colombia

España tomó una decisión oficial con el joven defensa central Christian Mosquera, quien hace un tiempo sonó para vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.

El jugador fue convocado a la selección de España de la categoría Sub 21 y no a la absoluta, como muchos pensaban. Su llamado se da para las eliminatorias a la Eurocopa Sub 21.

“David Gordo ha dado a conocer este viernes su primera lista como seleccionador sub-21. El técnico madrileño ha convocado a 23 jugadores para los partidos que la Selección debe disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina), ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027″, indicó la RFEF.

“España estrena ciclo con una nueva generación de futbolistas muy talentosos y cargados de ilusión. El lunes quedarán convocados a las 12 horas (hora española) en el hotel Attica 21 de Las Rozas y por la tarde, a las 19 horas, se ejercitarán por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas”, añadió.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de David Gordo para los compromisos de la @SEFutbol Sub-21 ante Chipre y territorio de Kosovo.



🗓️ Estos partidos de clasificación para la #U21EURO se jugarán el 5 de septiembre en Soria y el 9 en Pristina.



ℹ️ https://t.co/4avK21lgx0 #NuestraBase pic.twitter.com/S7ChwtJfKe — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

Se espera que Mosquera, en los partidos en cuestión que va a afrontar la selección de España Sub 21, sea titular. Sin embargo, esta decisión la tomará el director técnico David Gordo.

Luis de la Fuente, que afrontará con la absoluta de España una nueva fecha de eliminatorias al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, todavía no incluye a Mosquera. Habrá que esperar si más adelante esto termina sucediendo. Estos fueron los citados por de la Fuente:

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dani Carvajal y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Rodri (Manchester City), y Pedri, Gavi y Fermín López (FC Barcelona).

🎙️ "En mi opinión, el futbolista español es el más completo del mundo en cuanto a interpretación del juego, en conceptos tácticos y técnicos".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/5IvnrqiucX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

DELANTEROS: Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Villarreal CF) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Los principales competidores de Christian Mosquera en la selección absoluta de España son Robin Le Normand, la joya Pau Cubarsí, Dean Huijsen y otros más. El colombo español tendrá que rendir más que estos jugadores en su club.