Suscribirse

Deportes

España tomó decisión oficial con Christian Mosquera, quien sonaba para jugar con Colombia

Mosquera fue fichado hace poco por Arsenal de la Premier League de Inglaterra.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 8:22 p. m.
Mosquera con los colores de España.
Mosquera con los colores de España. | Foto: Getty Images

España tomó una decisión oficial con el joven defensa central Christian Mosquera, quien hace un tiempo sonó para vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.

El jugador fue convocado a la selección de España de la categoría Sub 21 y no a la absoluta, como muchos pensaban. Su llamado se da para las eliminatorias a la Eurocopa Sub 21.

Contexto: Rechazó jugar con la Selección Colombia y ahora es nuevo refuerzo del Arsenal: “contrato a largo plazo”

“David Gordo ha dado a conocer este viernes su primera lista como seleccionador sub-21. El técnico madrileño ha convocado a 23 jugadores para los partidos que la Selección debe disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina), ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027″, indicó la RFEF.

“España estrena ciclo con una nueva generación de futbolistas muy talentosos y cargados de ilusión. El lunes quedarán convocados a las 12 horas (hora española) en el hotel Attica 21 de Las Rozas y por la tarde, a las 19 horas, se ejercitarán por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas”, añadió.

Se espera que Mosquera, en los partidos en cuestión que va a afrontar la selección de España Sub 21, sea titular. Sin embargo, esta decisión la tomará el director técnico David Gordo.

Luis de la Fuente, que afrontará con la absoluta de España una nueva fecha de eliminatorias al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, todavía no incluye a Mosquera. Habrá que esperar si más adelante esto termina sucediendo. Estos fueron los citados por de la Fuente:

Contexto: Ancelotti habló de la Selección Colombia: lo que dijo avivó la previa de las eliminatorias

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dani Carvajal y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Rodri (Manchester City), y Pedri, Gavi y Fermín López (FC Barcelona).

DELANTEROS: Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Villarreal CF) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Los principales competidores de Christian Mosquera en la selección absoluta de España son Robin Le Normand, la joya Pau Cubarsí, Dean Huijsen y otros más. El colombo español tendrá que rendir más que estos jugadores en su club.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

2. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

3. El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

4. Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

5. “El aliado izquierdista de Maduro”: así califica la prensa de EE. UU. a Petro, en medio de las tensiones de Trump con Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaColombiaFIFAEuropaSelección España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.