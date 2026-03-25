Este es el comunicado del apoderado judicial de la presunta víctima de abuso por parte de Nicolás Rodríguez, de Nacional

Lamentable caso de presunto abuso sexual que conmueve al fútbol colombiano. El jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, es el principal señalado de un supuesto hecho de “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, según se describe en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Nación y ratifica el apoderado de la víctima, Francisco Bernate.

Revelan chats de Nicolás Rodríguez, de Nacional, con presunta víctima de abuso: “Nosotros dos, con usted”

Abogado de Nicolás Rodríguez se pronuncia por presunto caso de abuso sexual

Francisco Bernate es un reconocido abogado penalista y catedrático universitario que se apoderó de la defensa de la víctima. El jurista es hincha de Santa Fe, fiel seguidor del fútbol colombiano y mundial y coleccionista de camisetas. El penalista tuvo una charla y allí dio detalles del caso y la voz de la víctima que señala a Nicolás Rodríguez.

Dicho suceso lo dio a conocer el periodista Alejandro Pino Calad, a través de un programa en YouTube. Asimismo, se tuvo acceso a la denuncia de la víctima, quien alza la voz por los presuntos delitos de acceso carnal o acto sexual, que según la ley colombiana puede tener una pena de hasta 20 años de prisión.

Declaraciones de la supuesta víctima de abuso

La víctima cuenta en su denuncia ante la Fiscalía que aceptó una invitación que un amigo de Nicolás le hizo vía Instagram y que, sobre las 3:00 a. m., se dirigieron a Rionegro. Antes, habían estado en una discoteca de Medellín, donde ella era la única mujer junto a otros 10 hombres, según lo escrito.

Ella se habría ido en un carro con cuatro hombres más donde estaba el jugador de Nacional y sobre las 4:54 a. m. sucedieron los hechos que la víctima declara en lamentables palabras. En la mañana pudo desplazarse a un hospital cercano y de a poco fue siendo más consciente.

Declaración de la víctima. Foto: Fiscalía

“Yo tenía mensajes de los amigos de Nicolás donde me decían que qué había pasado. El otro me dijo que arregláramos, que yo sabía por qué pasaron las cosas, que yo no quería que pasaran y pasaron sin mi consentimiento. Nicolás no hizo nada, se salió de la habitación y dijo que por eso me confundí. La Policía me dijo que no les dijera nada, para no alterarlos”, se lee en otro pasaje de la denuncia.

¿Qué dice Francisco Bernate?

El abogado apoderado de la víctima dio más detalles sobre lo que habría ocurrido en esa madrugada del 15 de marzo y sus palabras en Red+ Noticias no estarían ajenas a lo que la mujer le contó a la Fiscalía.

“Ella llega a una mesa donde solo hay hombres y allí comparten y departen. Ella está bebiendo (alcohol) y de ahí le dicen que se vaya a un apartamento. Efectivamente, llega allí, comienza a sentirse bastante mal y recibe un mensaje que la incita y la invita a tener un encuentro sexual con más de una persona de las que estaban allí presentes. Ella está inconsciente y afectada en una cama y con posterioridad se percata de que ha sido agredida sexualmente”, dijo Bernate en el medio del sistema Claro. A su vez, contó un detalle adicional con una persona que ingresa a “calmar” la situación.

Bogotá. Julio 24 de 2024.Ambiente a las afueras del Consejo Superior de la Judicatura ante la citación programada para hoy de los involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Asiste también el abogado penalista Francisco Bernate, defensor del empresario Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’. (Colprensa - Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

“Hay una persona presuntamente vinculada al jugador que hizo un contacto con ella con el fin de persuadirla y tranquilizarla para darle un manejo al caso. Es materia de investigación, a fin de determinar si es cómplice o es una persona que está en el lugar de los hechos y se percató de lo que ocurrió, o si por el contrario es alguien que está alterando los hechos”, dijo.