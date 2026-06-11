El título que ganó Julián Quiñones con la Selección Colombia, autor del primer gol del Mundial 2026 con México

La selección México debutó con un contundente 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el mítico Azteca en Santa Úrsula. Este juego tuvo las miradas del planeta y un protagonista principal: un colombiano. El atacante Julián Quiñones, oriundo de Magüí Payán, en el departamento de Nariño, se llevó los focos tras anotar el primer gol en el Mundial.

Los megasalarios de Julián Quiñones y Luis Díaz: abismal diferencia entre la Bundesliga y Arabia Saudita

El premio que la Fifa le entregó a Julián Quiñones tras hacer historia en el Mundial: eriza la piel de Colombia

Antes de ser nacionalizado mexicano en el año 2023, Julián Quiñones hizo procesos con la Selección Colombia, aunque toda su carrera ha estado en territorio mexicano. El atacante nariñense pasó al fútbol árabe cuando defendía los colores del Club América en la Liga MX.

Antes vistió las camisetas de Tigres UANL, Venados, Atlas Guadalajara y Lobos BUAP en suelo mexicano. En el fútbol colombiano, solamente jugó sus juveniles en Cali, en el Fútbol Paz FC, y estuvo en convocatorias de la Selección Sub-20 y Sub-21. Desde 2023 está en convocatorias de la selección México.

Las miradas se centran en aquella Selección Colombia Sub-21 que asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y que era dirigida por el DT Arturo Reyes, hoy en el Deportivo Pereira. Este equipo llenó de orgullo a todo un país, pues obtuvo la medalla de oro en el torneo de fútbol masculino con Julián Quiñones en la lista.

En esa convocatoria había nombres como Kevin Mier, Yéiler Góez, Larry Vásquez, Leonardo Castro y José Enamorado, entre otros. La Selección Sub-21 ganó el oro tras vencer 2-1 a Venezuela en la final en el estadio Romelio Martínez. Un autogol y otra anotación del actual delantero de Millonarios fueron suficientes para alzar el título.

¿Cuántos minutos jugó Julián Quiñones en los Juegos Centroamericanos 2018?

Julián Quiñones jugó un total de 383 minutos en el torneo masculino de Barranquilla y disputó cinco partidos a lo largo del certamen. Además, se consagró como el máximo goleador del campeonato con cuatro anotaciones (Costa Rica, Haití y un doblete ante Trinidad y Tobago), siendo una de las figuras determinantes para la obtención de la medalla de oro.

Julián Quiñones celebra el gol ante Sudáfrica. Foto: Anadolu via Getty Images

En ese momento, Quiñones pertenecía al club Tigres UANL de México. Fue hasta junio de 2024 cuando Julián firmó con el Al Qadisiyah saudí, tras obtener un bicampeonato con el Club América. Ahora aguarda por más minutos en el Mundial 2026 con el ‘Tri’ y entrar seriamente en la pelea en la tabla de goleadores.