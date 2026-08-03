Decisión que afecta a Juan Rengifo en Atlético Nacional: notificación sería oficial en próximos días

Atlético Nacional se concentra en una nueva temporada en la Liga Betplay luego de perder la final contra Junior de Barranquilla y el Mundial 2026. La estrella de diciembre es el principal objetivo para el club verdolaga que ahora dirige Lucas González y no tiene margen de error en estas aspiraciones.

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Mientras avanzan las fechas, en Nacional se siguen tomando decisiones sobre el futuro de sus jugadores e incluso de nuevos fichajes que podrían llegar en próximos días. Los ojos siguen puestos en Juan Manuel Rengifo, la joya de las canteras del equipo verde que es toda una revelación en este 2026.

Eso sí, la idea de Atlético Nacional es mantener la mayor parte del equipo que quedó subcampeón en junio pasado, añadiendo algunas piezas que estaban en préstamo, como Yeicar Perlaza, Kevin Parra o Luis Marquínez. Pese a ello, si llegan ofertas de compra de derechos deportivos que cumplan con las expectativas, no lo pensarían dos veces.

Según información de Pilar Velásquez, periodista deportiva cercana a Atlético Nacional y cercana a esta casa, SEMANA, Juan Manuel Rengifo podría recibir una oferta desde el fútbol de Europa y su destino podría ser confirmado antes del 1 de septiembre.

Juan Manuel Rengifo, volante creativo de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Asimismo, se conoció que, de darse la transferencia a Europa, Atlético Nacional tendría 15 días hábiles para fichar al que sería su reemplazo. Cabe recordar que, si va a otro lado que no sea el Viejo Continente, no se daría esa ventana para contratar. De otra parte, según el portal especializado Transfermarkt, Juan Rengifo está valorado en cinco millones de euros y es el jugador más costoso de la Liga Betplay.

Posibles destinos para Juan Rengifo

Una vez terminó el torneo en el primer semestre y antes de arrancar el Mundial 2026, se conocieron los posibles destinos que tendría Rengifo en el exterior. Se habló de Brasil, Estados Unidos, Portugal y Bélgica.

Ante la condición de que solo se escucharán ofertas provenientes de Europa, la Jupiler Pro League de Bélgica y la Primeira Liga de Portugal toman fuerza como posibles destinos, aunque no se descarta el interés de clubes de las principales ligas del Viejo Continente por Rengifo.

Serán horas clave para conocer qué clubes han presentado ofertas por el jugador y cuál sería la cifra puesta sobre la mesa para concretar su fichaje. La intención de Atlético Nacional es realizar una venta definitiva e intentar conservar un porcentaje de sus derechos económicos con miras a una futura transferencia.